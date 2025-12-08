البحث عن بديل.. صلاح يقترب من محطته الأخيرة مع ليفربول

يبدو أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي بدأت بالفعل خطوات عملية للبحث عن خليفة محتمل للنجم المصري محمد صلاح، الذي يمرّ بموسم أقل من المعتاد من حيث التأثير والحسم.

ورغم القيمة الكبيرة لصلاح داخل النادي، فإن تراجع مستواه هذا الموسم أثار تساؤلات عديدة، خاصة مع الإرهاق الناتج عن موسمه التاريخي الماضي، إضافة إلى عدم استقرار مستوى عدد من لاعبي الفريق، ما جعل مهمة اللاعب الفردية أكثر صعوبة.

ويمتد عقد محمد صلاح لعام واحد فقط بعد نهاية الموسم الحالي، وسط تقارير قوية تشير إلى أن ليفربول لن يجدد له بصفته “النجم الأول للفريق”.

هذا الوضع دفع الإدارة الرياضية إلى التفكير مبكراً في البديل المناسب، وربما بدأ النادي بالفعل في تنفيذ خطوات عملية بهذا الاتجاه.