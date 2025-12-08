قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دولة التلاوة .. تفاصيل الاشتراك في البرنامج ومواعيد عرضه وقيمة الجوائز
خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من تحول مفاجئ في حالة الطقس| تفاصيل
فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة|ننشر الشروط والتفاصيل
من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد
محمد صلاح وجهاً لوجه مع أرني سلوت في تدريب ليفربول| فيديو
خدمات

3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب

خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
عبد العزيز جمال

يترقب الموظفون والطلاب معرفة الإجازات الرسمية 2026 وعدد أيامها، حيث ينتظرون  موعد أول إجازة رسمية مقبلة في مصر، بعد انتهاء آخر عطلة رسمية في 2025 وهي إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.

موعد الإجازة الرسمية المقبلة ينتظره الكثيرون من الموظفين الحكوميين أو للعاملين في شركات القطاع الخاص، إلى جانب المدارس والجامعات.

وتصدرت عمليات البحث على مواقع التواصل ومحركات البحث حول مواعيد العطلات الرسمية المشهد مؤخرًا، خاصة مع اقتراب نهاية العام وحرص الأسر على التخطيط للعطلات المقبلة.

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بقاون العمل في هذه الحالة

قائمة الإجازات الرسمية في عام 2025

بحسب الجدول الرسمي للعطلات المعتمد من مجلس الوزراء المصري، فإن عام 2025 شهد عددًا من المناسبات الوطنية والدينية التي حصل خلالها العاملون على إجازات رسمية، كان أبرزها:

  • عيد الشرطة وثورة 25 يناير
  • عيد الفطر المبارك
  • عيد الأضحى المبارك
  • ثورة 30 يونيو
  • عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر
  • إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير

وبذلك تُختتم قائمة الإجازات الرسمية لهذا العام دون وجود أي مناسبات قومية أو دينية أخرى حتى نهاية شهر ديسمبر 2025، ما يعني أن الموظفين لن يحصلوا على أي عطلات استثنائية إضافية خلال الشهرين الأخيرين في العام سوى العطلات الأسبوعية.

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر

تُعد إجازة عيد الميلاد المجيد هي الإجازة الرسمية المقبلة في مصر بعد انتهاء جميع عطلات 2025، حيث يحتفل بها الأقباط الأرثوذكس يوم الأربعاء 7 يناير 2026.

ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة، تُمنح هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، وتشمل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاعين العام والأعمال العام.

أما بالنسبة للعاملين في منشآت القطاع الخاص، فيجوز لصاحب العمل تشغيل العمال في هذا اليوم عند الضرورة، بشرط مضاعفة الأجر طبقًا لأحكام قانون العمل.

وتُعد إجازة عيد الميلاد المجيد من أبرز المناسبات الوطنية التي يحرص المصريون جميعًا على الاحتفال بها، لما تمثله من رمزية دينية واجتماعية، إذ تشهد مختلف المحافظات مظاهر احتفال وطقوس دينية مميزة، إلى جانب التنسيق الأمني والخدمي لضمان انسيابية الحركة خلال تلك المناسبة.
 

استعدادات العام الجديد

ومع اقتراب نهاية عام 2025، تبدأ مختلف الجهات الحكومية في إعداد جداول الإجازات الرسمية للعام الجديد 2026، والتي من المتوقع أن تبدأ بـ عيد الميلاد المجيد في 7 يناير، ثم ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، يليهما عدد من المناسبات الدينية مثل شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

دليل إجازات 2026 للموظفين والطلاب في مصر

 جدول الإجازات الرسمية لعام 2026 يشمل 20 يوما أي نحو 3 أسابيع، على النحو التالي:

الأربعاء 07 يناير: عيد الميلاد المجيد

الأحد 25 يناير: ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

الأربعاء 18 مارس - السبت 21 مارس: عيد الفطر المبارك

الإثنين 13 أبريل: عيد شم النسيم

السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)

الجمعة 01 مايو: عيد العمال

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك

الأربعاء 27 مايو - الخميس 29 مايو: عيد الأضحى المبارك

الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية

الثلاثاء 30 يونيو: ثورة 30 يونيو

الخميس 23 يوليو: ثورة 23 يوليو 1952

الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 06 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

اعرض أمراض الرئة

الفرق في علامتين .. أمراض الرئة المزمنة تشبه نزلات البرد| تفاصيل

منتصر ابوسليمان

الصحفي منتصر سليمان يحتفل بحفل زفافه بحضور لفيف من الإعلاميين والصحفيين

تنظيف الأسنان

إيه الوقت المناسب لتنظيف الأسنان .. قبل الإفطار أم بعده؟| إعرف الإجابة

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

جمال شعبان: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة

جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة

الشتاء يطرق الأبواب.. كيف تستعد الأسر لموجة البرد الأقوى هذا العام؟

الطقس
الطقس
الطقس

وصفات 10 دقائق .. إنقاذ يوم الأمهات العاملات

وصفات 10 دقائق… إنقاذ يوم الأمهات العاملات
وصفات 10 دقائق… إنقاذ يوم الأمهات العاملات
وصفات 10 دقائق… إنقاذ يوم الأمهات العاملات

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

