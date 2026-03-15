نتنياهو يظهر بعد شائعات موته: نوجه ضربات قاسية ومتواصلة لإيران ولبنان

صرح رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية توجه ضربات قاسية ومتواصلة لإيران ولبنان.

وظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل علني لينفي الشائعات حول اغتياله، حيث ظهر في فيديو على حسابه الرسمي بمنصة إكس وهو يحتسي القهوة في أحد المقاهي .

وقال نتنياهو للمحاور مازحا: هل تريد أن تعد الأصابع؟ هل يمكنك أن ترينا هنا".

وأضاف نتنياهو: “موقفكم مذهل يمنحني القوة والحكومة والجيش والموساد، نحن نقوم بأشياء لا يمكنني مشاركتها في الوقت الحالي، ولكننا نقوم بأشياء قوية جدا في إبران اليوم أيضا، وفي لبنان ونستمر”.

وتابع: "أقول لكم جميعا يجب الامتثال لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية طوال الوقت وكذلك لرؤساء البلديات أن يكونوا دائما بالقرب من الملاجئ، سنخفف الأمر قدر الإمكان".