قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

أعلن مجلس الوزراء أن يوم السبت الأول من نوفمبر إجازة رسمية تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وأن الإجازة ستكون يوم افتتاح المتحف المصرى الكبير فقط، ولا تعنى إجازة رسمية سنوية .

وأوضح قرار الحكومة باعتبار 1 نوفمبر إجازة رسمية، يستهدف لتنظيم تحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالية الكبرى وإتاحة الفرصة للمصريين لمتابعة فعاليات الاحتفالية التي يترقبها العالم أجمع.

الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه في ضوء الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح المتحف، والمقرر لها الأول من نوفمبر المقبل، وجه الرئيس السيسي بأن يكون هذا اليوم إجازة رسمية في الدولة.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك شركات القطاع العام.