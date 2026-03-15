آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2026 في مصر وقيمتها الرسمية .. تتصدر زكاة الفطر 2026 اهتمامات ملايين المسلمين مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، حيث تعد من أهم الشعائر التي يحرص المسلمون على أدائها قبل حلول عيد الفطر، لما تحمله من معانٍ إنسانية وروحية كبيرة، إذ تسهم في تطهير الصائم من أي تقصير قد يكون وقع خلال الصيام، كما تساعد في إدخال الفرحة على قلوب الفقراء والمحتاجين خلال أيام العيد، ولذلك يتزايد البحث خلال هذه الأيام عن قيمة زكاة الفطر 2026 وآخر موعد لإخراجها والفئات المستحقة لها وفق ما أعلنته الجهات الدينية المختصة في مصر.

قيمة زكاة الفطر 2026 في مصر

أعلن الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن قيمة زكاة الفطر 2026 تبلغ 35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، وهو الحد الأدنى الذي يجوز إخراجه عن الشخص الواحد.

أكدت دار الإفتاء أن من أراد زيادة المبلغ عن الحد الأدنى فله حرية الاختيار، إذ إن الزيادة في الصدقة مستحبة وتعود بالنفع الأكبر على الفقراء والمحتاجين، كما أوضحت أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلًا من الحبوب، وذلك بهدف التيسير على الناس وتمكين الفقراء من شراء احتياجاتهم الأساسية بما يتناسب مع ظروفهم المعيشية.

ويأتي تحديد قيمة زكاة الفطر سنويًا وفق معايير شرعية تراعي الأسعار المتداولة للأقوات الأساسية، بما يحقق المقصد الشرعي من الزكاة وهو سد احتياجات الفقراء وإدخال السرور عليهم في يوم العيد.

طريقة حساب قيمة زكاة الفطر

اعتمدت دار الإفتاء في تحديد الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر على السعر الرسمي لكيلو القمح، حيث يبلغ سعر الكيلو الواحد 13.33 جنيهًا، ويزن الصاع النبوي 2.04 كيلو.

وبناءً على هذه المعادلة الشرعية، يبلغ الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر نحو 27.19 جنيهًا للفرد الواحد، مع التأكيد على استحباب الزيادة في قيمة الزكاة لمن استطاع ذلك، لما فيه من توسعة على الفقراء والمحتاجين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ويعد هذا الحساب أحد الطرق الفقهية المعتمدة لتقدير قيمة الزكاة عند إخراجها نقدًا بدلًا من الطعام، وهو ما يسهّل على المسلمين أداء هذه الفريضة بطريقة مناسبة لظروف العصر مع الحفاظ على المقصد الشرعي منها.

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2026

يبحث الكثير من المسلمين عن التوقيت الصحيح لإخراج زكاة الفطر، خاصة مع اقتراب نهاية شهر رمضان، حيث أوضحت دار الإفتاء أن إخراج زكاة الفطر يجوز من أول أيام شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

ويُفضَّل إخراجها قبل صلاة العيد مباشرة، اقتداءً بما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة، حيث أوصى النبي صلى الله وعليه وسلم بإخراجها قبل خروج الناس إلى الصلاة، حتى تصل إلى مستحقيها ويتمكن الفقراء من الاستفادة منها قبل بدء احتفالات العيد.

كما شددت الجهات الدينية على أنه يُحرّم تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد، وفي حال تأخر الشخص عن إخراجها في الوقت المحدد، فإنه يجب عليه إخراجها بعد ذلك قضاءً حتى لا تضيع هذه الفريضة الواجبة.

الفئات المستحقة لزكاة الفطر 2026

تُصرف زكاة الفطر إلى الفئات المستحقة من الفقراء والمساكين الذين لا يجدون قوت يومهم، حيث تهدف هذه الزكاة إلى سد احتياجاتهم الأساسية ومساعدتهم على قضاء يوم العيد بكرامة.

كما يشترط أن تصل الزكاة إلى من يستحقها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حتى تحقق الهدف الشرعي منها في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

ويجوز أيضًا إخراج زكاة الفطر في صورة طعام من الأقوات الأساسية التي يعتمد عليها الناس في معيشتهم، مثل الأرز أو القمح أو التمر أو غيرها من الأطعمة، وذلك بواقع صاع نبوي يعادل تقريبًا ما بين 2.5 و3 كيلو من الطعام.

وتجسد زكاة الفطر أحد أبرز مظاهر التكافل الاجتماعي في الإسلام، حيث تسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتمنحهم فرصة مشاركة المجتمع فرحة عيد الفطر المبارك دون شعور بالحاجة أو العوز.

أهمية زكاة الفطر في المجتمع

تمثل زكاة الفطر عبادة مالية واجتماعية في الوقت نفسه، فهي تطهر الصائم مما قد يكون وقع فيه من لغو أو تقصير خلال شهر رمضان، كما تعمل على تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع من خلال دعم الفقراء والمحتاجين.

وتحرص المؤسسات الدينية على توضيح أحكام هذه الزكاة سنويًا لضمان التزام المسلمين بإخراجها في وقتها الصحيح وبالقيمة المناسبة، بما يحقق الهدف الشرعي منها ويضمن وصولها إلى مستحقيها قبل حلول عيد الفطر المبارك.