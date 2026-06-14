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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حفل تأبين هاني شاكر بمركز الطفل للحضارة والإبداع.. الأربعاء المقبل

حفل تأبين للفنان هاني شاكر
حفل تأبين للفنان هاني شاكر
أحمد إبراهيم

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، حفل تأبين لأمير الغناء العربي الفنان الراحل «هاني شاكر»، فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ١٧ يونيو الجاري، بمركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة .

برنامج الاحتفال 

يتضمن برنامج الاحتفال عرض فيلم تسجيلي فكرة وإخراج الفنان عادل  السيد، يحمل عنوان «أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر» يشمل مجموعة من لقاءاته، وأغنية «الربيع» وأغنية «قلبي ومفتاحه» للموسيقار فريد الأطرش بصوت الفنان هاني شاكر، بحضور كوكبة من نجوم الفن والغناء فى مقدمتهم الفنان أركان فؤاد والفنان سيف عبد الرحمن .

ويلقى الشاعر الفنان هشام زكري والشاعر محمد عبد المنعم مجموعة من القصائد الشعرية، كما تقدم فرقة الفن الأصيل بقيادة الفنان سعيد عندليب، باقة من أشهر أغانى أمير الغناء العربي وملك العود، يتغنى بها المطرب أشرف سامي والمطربة زينب المصري والمطربة ريهام النجار، مع عازف الأورج جمال زكي، وتقدم فقرات الحفل الإعلامية سحر وهدان .

هاني شاكر الفنان هاني شاكر أعمال هاني شاكر هشام عطوة الهيئة العامة لقصور الثقاف فريد الأطرش

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