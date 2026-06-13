بكلمات مؤثرة.. نادية مصطفى تستعيد ذكرى هاني شاكر بعد 40 يومًا من رحيله

حرصت الفنانة نادية مصطفى على إحياء ذكرى رحيل الفنان هاني شاكر، مؤكدة أن صدمة وفاته ما زالت تسيطر عليها حتى الآن، ومطالبة جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.





وكتبت نادية فى الذكرى الأربعين لرحيل أمير الغناء العربى عبر حسابها بـ«فيس بوك»، عنه: «اليوم مرّ أربعون يومًا على رحيل الغالى هانى شاكر وما زلت لا أصدق الغياب»



وتابعت: «هناك أشخاص يرحلون بأجسادهم فقط أما أثرهم الطيب ومحبتهم الصادقة وسيرتهم العطرة وأخلاقهم الراقية فتبقى شاهدة عليهم إلى الأبد.. وهانى كان واحدًا من هؤلاء الذين تركوا فى القلب بصمة لا تمحوها الأيام».

وأضافت: «لم يترك هانى وراءه فقط ذكريات ومحبة فى قلوب من عرفوه بل ترك أيضًا فنًا مهذبًا راقيًا يشبه أخلاقه الرفيعة وقيمه النبيلة.. فنًا احترم جمهوره ولامس المشاعر بصدق فبقى وسيبقى شاهدًا على صاحبه تمامًا كما تبقى السيرة الطيبة شاهدة على أصحابها».

واتمت: «فى ذكرى الأربعين لا نملك إلا الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يجعل الله قبره روضة من رياض الجنة وأن يجزيه عن كل خير قدمه فى حياته خير الجزاء وأن يلهم أسرته وجمهوره فى أنحاء الوطن العربى الصبر.. رحمك الله يا هانى وأسكنك فسيح جناته وجمعنا بك فى دارٍ لا فراق فيها ولا ألم.. الفاتحة والدعاء له بالرحمة».