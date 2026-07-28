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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود الرامية لخفض التصعيد الإقليمي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الاردني
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الاردني
فرناس حفظي

تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً من أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، اليوم الثلاثاء ٢٨ يوليو، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أشاد الوزيران بعمق وخصوصية العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والأردن، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور في مختلف الأطر الثنائية والإقليمية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

تناول الاتصال تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أعرب الوزيران عن القلق البالغ إزاء التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدان الوزيران الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية المحتلة، وما تشهده من تصعيد وعنف متزايد، مؤكدين ضرورة وقف كافة الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين. كما أكدا على أهمية تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام فى غزة بكافة استحقاقاتها، بما يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية.

كما تناول الاتصال تطورات الوضع الإقليمي، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات المتزايدة، حيث شدد الوزيران على أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية والتصعيدية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يحول دون اتساع رقعة الصراع. وجدد الوزير عبد العاطي التأكيد على تضامن مصر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ورفض اى مساس بسيادتها ودعمها لأمنها واستقرارها.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية الأردني الموقف المصري الداعم لبلاده، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق الوثيق والتشاور بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين أيمن الصفدي المملكة الأردنية الهاشمية التطورات الإقليمية الضفة الغربية قطاع غزة

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