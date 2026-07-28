قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موجة حر جديدة تهدد أوروبا.. والحرارة مرشحة للتحرك شرقا خلال أغسطس
شيخ الأزهر لوزير التربية والتعليم : الاعتزاز باللغة العربية ركيزةٌ للحفاظ على الهوية
تطوير تدريس مادة الدين والاستعانة بمحفظي القرآن الكريم الأزهريين لتدريب المعلمين
الأهلي يحصل على حقوق تسويق مباراة برشلونة تلفزيونيًا.. ومنافسة مرتقبة بين القنوات
ظاهرة القبة الحرارية وعلاقتها بحرائق الغابات في أوروبا .. الأرصاد توضح
لو انت من أصحاب المعاشات.. البريد تعلن عن خطة لإنهاء أزمة الزحام
تعزيزا لدوره المحوري.. أيمن البياع مديرًا تنفيذيًا لمركز تحديث الصناعة
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب محافظة شينغهاي بشمال غربي الصين
نائب وزير الصحة: إصلاح ملف حديثي الولادة استثمار في مستقبل مصر
موعد صرف معاشات أغسطس بالزيادة
الأردن يسقط طائرة مسيرة بعد اختراق مجاله الجوي
وفاة المعلق الرياضي علاء متولى.. وتشييع الجنازة من مسجد العمري بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مكالمة ثلاثية بين وزراء خارجية السعودية وعمان وإيران حول هرمز

وزراء الخارجية
وزراء الخارجية
محمد على

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى تعاون إقليمي أوثق لاستعادة الاستقرار في مضيق هرمز، محملاً ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي" مسؤولية التوترات في الممر المائي الاستراتيجي.

أدلى عراقجي بهذه التصريحات خلال مكالمات هاتفية منفصلة مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية يوم الثلاثاء.

وذكر التقرير أن المحادثات تناولت العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية.

وأكد عراقجي على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتكثيف الجهود الدبلوماسية المشتركة لتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة و"القضاء على حالة عدم الاستقرار في مضيق هرمز الناتجة عن الأعمال العدوانية للولايات المتحدة".

وقد ساد هدوء حذر في المنطقة منذ يوم الجمعة بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وإيران الهجمات عقب تصعيد استمر 13 يوماً بدأ في 11 يوليو.

وخلال التصعيد، شنت الولايات المتحدة ضربات داخل إيران، بينما ردت طهران باستهداف ما وصفته بالمنشآت والمعدات العسكرية الأمريكية في العديد من الدول العربية.

اندلعت الأعمال العدائية على الرغم من مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران في يونيو والتي تدعو إلى إنهاء القتال وبدء المفاوضات بشأن اتفاق أوسع لإنهاء الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير.

أعلن الرئيس دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار في 8 يوليو بعد تعرض ناقلات النفط للهجوم في مضيق هرمز، وهي حوادث ألقت واشنطن باللوم فيها على طهران.

وطالبت واشنطن إيران بوقف الهجمات على السفن وضمان حرية الملاحة عبر المضيق. إلا أن طهران تصر على أن حركة السفن عبر المياه المتاخمة لسواحلها تخضع لآلية تحت إشرافها.

استدعاء السفير الفرنسي في طهران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي إنه “تم استدعاء السفير الفرنسي في طهران أمس إلى وزارة الخارجية، حيث تم التأكيد على ضرورة أن تتوقف الحكومة الفرنسية عن مثل الإجراءات التي تتبعها وتقوم فيها بالتدخل في الشؤون الداخلية لإيران تحت مسميات مضللة” .

وقال إسماعيل بقائي إن الدبلوماسيين(الفرنسيين) "تدخلوا في الشؤون الداخلية لإيران تحت ذريعة التواصل مع المجتمع المدني".

وأضاف بقائي :إن أفعالهم "لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وفي 20 يوليو، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن اثنين من الدبلوماسيين الفرنسيين في إيران استُهدفا من قبل مسؤولين إيرانيين في اليوم السابق وتعرضا "لأعمال ترهيب خطير للغاية" من قبل أجهزة الأمن التابعة للجمهورية الإيرانية.

وقال إن كلاهما "احتُجزا لعدة ساعات دون سبب، وخضعا للاستجواب، وتعرض أحدهما للإيذاء الجسدي" قبل أن يتمكنا من العودة إلى السفارة.

الشؤون الداخلية المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي السفير الفرنسي طهران وزارة الخارجية الحكومة الفرنسية مضيق هرمز وزير الخارجية الإيراني العدوان الأمريكي واشنطن إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

خلال المشاجرة

تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم

سعر الذهب اليوما

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. بكام عيار 21؟

خبرز التموين

يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

النوم بعد الفجر

لماذا حذر رسول الله من النوم بعد صلاة الفجر؟.. لـ9 أسباب فانتبه

ترشيحاتنا

أحمد رستم

أحمد رستم:رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% خلال العام المالي

بيتكوين

"بيتكوين" تتراجع بأكثر من 3% وسط ضغوط أسهم التكنولوجيا

رئيس مصلحة الضرائب

قائمة بيضاء وكارت تميز.. رئيس الضرائب تستعرض الإصلاحات التنفيذية بالحزمة الثانية

بالصور

رومانسية كندة علوش رفقة عمرو يوسف على البحر

كندة علوش و عمرو يوسف
كندة علوش و عمرو يوسف
كندة علوش و عمرو يوسف

بالأبيض الملفت.. روجينا تثير الجدل من الساحل الشمالي

روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى

رينج روفر تفتح صفحة جديدة .. أول GT كهربائية بتصميم غير مسبوق

رينج روفر
رينج روفر
رينج روفر

فيديو

المتهمة بقتل والدتها في الاسكندرية

مشادة مع الجيران بسبب الكاميرات.. فيديو جديد لمحامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد