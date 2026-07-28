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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الصومالي يحيد 16 إرهابيا من حركة "الشباب" الإرهابية في المنطقة الوسطى

الجيش الصومالي يحيد 16 إرهابيا من حركة "الشباب" الإرهابية في المنطقة الوسطى
الجيش الصومالي يحيد 16 إرهابيا من حركة "الشباب" الإرهابية في المنطقة الوسطى
أ ش أ

تمكن الجيش الصومالي، بدعم من أجهزة الاستخبارات من تحييد 16 عنصرا مسلحا من حركة "الشباب" الإرهابية خلال عملية عسكرية في المنطقة الوسطى من البلاد.

وذكر موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري الإفريقي اليوم /الثلاثاء/ أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من الهجمات المتواصلة ضد المسلحين لتعزيز الأمن في المنطقة.

وكانت السلطات الصومالية قد وجهت في 21 يوليو الجاري ضربة كبيرة إلى حركة "الشباب" الإرهابية، عقب إعلان مقتل قيادي بارز في الحركة والتي تخوض هجمات مسلحة ضد الدولة منذ أكثر من عقد.

يذكر أن وزير الدفاع الصومالي "أحمد معلم فقي" قد أعلن في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة مقديشو، أن عملية مخطط لها نفذت بالاشتراك بين أجهزة الاستخبارات والجيش الوطني الصومالي، وبدعم من شركاء دوليين؛ أسفرت عن مقتل قيادي بارز في «مجلس شورى حركة الشباب»، يدعى معلم جينو إبراهيم، عبر غارة جوية، في منطقة سبيو، بعد متابعة 14 شهرا.

الجيش الصومالي أجهزة الاستخبارات حركة الشباب الإرهابية

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