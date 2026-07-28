"مينوسكا" تكرم 140 جنديا سنغاليا من قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى

كرمت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا - MINUSCA)، 140 جنديا سنغاليا من قوات حفظ السلام، بينهم 26 امرأة، في مدينة بربراتي، بمناسبة انتهاء فترة خدمتهم.

وذكر موقع "إفريقيا 24 تي في" الإخباري الإفريقي اليوم /الثلاثاء/ أن هذه الوحدة، المنتشرة منذ شهر سبتمبر عام 2025، برزت في حماية المدنيين وتأمين الانتخابات و تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحليين.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا - MINUSCA) هي بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، بدأت في 10 أبريل 2014 لحماية المدنيين في جمهورية إفريقيا الوسطى بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.