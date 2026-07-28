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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"مينوسكا" تكرم 140 جنديا سنغاليا من قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى

"مينوسكا" تكرم 140 جنديا سنغاليا من قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى
"مينوسكا" تكرم 140 جنديا سنغاليا من قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى
أ ش أ

كرمت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا - MINUSCA)، 140 جنديا سنغاليا من قوات حفظ السلام، بينهم 26 امرأة، في مدينة بربراتي، بمناسبة انتهاء فترة خدمتهم.

وذكر موقع "إفريقيا 24 تي في" الإخباري الإفريقي اليوم /الثلاثاء/ أن هذه الوحدة، المنتشرة منذ شهر سبتمبر عام 2025، برزت في حماية المدنيين وتأمين الانتخابات و تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحليين.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا - MINUSCA) هي بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، بدأت في 10 أبريل 2014 لحماية المدنيين في جمهورية إفريقيا الوسطى بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا MINUSCA مدينة بربراتي انتهاء فترة خدمتهم

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