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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت تدين استهداف منشآت بترولية في السعودية ووزير الخارجية الكويتي يؤكد التضامن الكامل مع المملكة

الكويت تدين استهداف منشآت بترولية في السعودية ووزير الخارجية الكويتي يؤكد التضامن الكامل مع المملكة
الكويت تدين استهداف منشآت بترولية في السعودية ووزير الخارجية الكويتي يؤكد التضامن الكامل مع المملكة
أ ش أ

 أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها، وبأشد العبارات،للاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفي السياق ذاته.. أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اتصالا هاتفيا، اليوم، بالأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وجرى خلال الاتصال إدانة واستنكار ما تعرضت له المملكة من اعتداءات بطائرات مُسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق.

وأكد الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، خلال الاتصال، تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها.

وزارة الخارجية الكويتية إدانة دولة الكويت استهداف منشآت بترولية المملكة العربية السعودية الشقيقة طائرات مسيرة المليشيات التابعة لإيران في العراق

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