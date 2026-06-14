ناس فاكرينهم قريبين اتبخروا.. سامح صفوت يكشف تفاصيل تعرضه لـ وعكة صحية

كشف الفنان سامح صفوت، عن الأزمة الصحية التى تعرض لها بعد صلاة عيد الأضحى الماضى، ونُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

سامح صفوت

وكتب سامح صفوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الحمد لله على الشدة اللى عرفت الواحد مين اللى ظهر وقت التعب ومين اختفى.. المرض كان وجع بس نعمة من عند ربنا لازم نشكره عليها وانه كشف عن الناس الأصيلة اللى دعواتها كانت بتوصل شايلكم فى قلبى والله".

وتابع :"ولولا الشدة اللى الواحد مر بيها مكنش هيعرف الفرق بين شخصيات فى حياته، مين الصاحب أو ابن الناس الاصيل الجدع اللى بجد أو حتى معرفتى حديثة العهد بيه اشكره من كل قلبى، ومين اللى كان بينى وبينه عيش وملح وعشرة سنين طويلة وماعملش بيها وكان صاحب مصلحة".

وأستطرد :"مع ان الواحد متربى من والده ووالدته رحمهما الله والبيت اللى طالع منه انه يصون العيش والملح ويراعى العشرة سواء فى مجال الحياة الشخصية أو العملية.. ناس كنا فاكرينها قريبين اتبخرت وناس مكناش نتوقعها كانت أول الحاضرين بالسؤال والدعوة والكلمة الطيبة".

وأضاف :" درس والواحد اتعلمه ومش هيتنسى.. الحمد لله عدت على خير وطالع منها متعلم حاجة جديدة على رأى المثل الانسان طول ما هو عايش بيفضل يتعلم".

وأشار " وإلى متابعينى وجمهورى اللى انتوا بالنسبة لى اهلى واخواتى وعيلتى الكبيرة باشكركم من كل قلبى، واشكر كل حد كتب لى كلمة ودعوة طيبة من قلبه.. كمية الدعوات اللى جاتلى وأنا تعبان على صفحاتى، وصفحات الغير، وعلى كل المواقع فوق الوصف، وفيها كمية حب صادق من القلب، وكل واحد سأل عنى من الوسط الفنى والاعلامى والقانونى اللى هو مجال عملى الاساسى بصفتى محام مستشار قانونى بالنقض".

ونوه " حسيت انى بتعافى بفضل ربنا وقدرته ثم دعواتكم اللى وصلت وحسيت بيها وكانت سند ودعم وحسيت ان الدنيا لسه بخير وفيها ناس صافية ونقية زيكم.. ربنا ما يحرمنى من محبتكم ويكتب لكم أجر كل دعوة ويحفظكم ويجازيكم كل خير وما يكتب على حد المرض والضيق والشدة.. بس لو جت اعرف إنها هتنضف حياتك".

واختتم: " وحسبى الله ونعم الوكيل وفوضت أمرى إليه فى كل من اذانى فى حياتى وكان السبب فيما جرى".