شبكة رؤية تكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي جمال ريان

أعلنت شبكة رؤية الإخبارية وفاة الإعلامي المصري المعروف جمال ريان، بعد صراع مع مرض ألمّ به خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت المصادر المقربة من عائلته أن جمال ريان توفي في أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية، وسط حالة من الحزن بين محبيه وزملائه في الوسط الإعلامي.



ويُعد جمال ريان من أبرز الإعلاميين الذين ساهموا في تقديم برامج حوارية وإخبارية على مدار عدة سنوات، حيث عرف بمهنيته العالية وقدرته على التقديم بأسلوب راقٍ وجاذب للجمهور. كما تميز بحضوره الإعلامي المميز، وقدرته على إدارة اللقاءات والمقابلات بشكل احترافي، ما أكسبه قاعدة جماهيرية واسعة سواء على المستوى المحلي أو العربي.

وأثارت وفاة الإعلامي ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعاه العديد من زملائه الإعلاميين والفنانين، مؤكدين أنه كان رمزًا للتميز والالتزام في العمل الإعلامي، كما شارك جمهوره بأبرز اللحظات التي عرف فيها بإطلالاته الإعلامية المميزة.

وأشارت المصادر إلى أن جنازة جمال ريان ستقام وفق الإجراءات الطبية المعمول بها، على أن يشارك فيها عدد من زملائه وأصدقائه ومحبيه من مختلف أنحاء مصر والعالم العربي.

ونُشرت على مواقع التواصل صور وتسجيلات فيديو تعكس تأثيره الكبير في الوسط الإعلامي، وتقدير الناس لمشواره الطويل في تقديم المحتوى الإعلامي الراقي.



ويظل جمال ريان، برحيله، واحدًا من الشخصيات الإعلامية التي تركت بصمة واضحة في الصحافة والإعلام المصري، لما تميز به من التزام مهني وأخلاقي، وحب الناس له نتيجة أدائه المتميز وإسهاماته المستمرة في نقل الأخبار وتقديم البرامج الحوارية ذات القيمة المضافة