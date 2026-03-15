ضوابط ذهاب النساء إلى الجيم.. إمام مسجد السيدة زينب يكشف عنها
علي جمعة يوضح كيفية إخراج الزكاة عن العدوة وتقسيطها وفق الفقه الإسلامي
دعاء ليلة القدر للميت مكتوب.. أفضل الأدعية للمتوفى في العشر الأواخر من رمضان
«فاطمة بضعة مني».. مفتي الجمهورية يروي مواقف مؤثرة من حب النبي لابنته

نظير عياد
نظير عياد
محمد البدوي

تحدث الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن مواقف إنسانية مؤثرة تكشف عمق العلاقة بين النبي محمد ﷺ وابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، خاصة خلال الفترات الصعبة التي مر بها النبي في بداية الدعوة.

 أحداثًا قاسية

أوضح خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن السيدة فاطمة عاشت أحداثًا قاسية مع والدها، خصوصًا في فترة عام الحزن، حيث كانت تشاهد ما يتعرض له النبي من أذى من قبل المشركين.

وأشار إلى أن بعض الكفار كانوا يضعون ما يخرج من أحشاء الذبائح على ظهر النبي ﷺ وهو ساجد عند الكعبة، مبينًا أن السيدة فاطمة، رغم صغر سنها آنذاك، كانت تسارع إلى إزالة هذا الأذى عنه وهو في صلاته.

 الصفات التي ورثتها

وأضاف أن فاطمة رضي الله عنها كانت تدافع عن والدها وتواجه من يؤذيه بالكلام والتوبيخ، وهو ما يعكس ما تحلت به من قوة وثبات إلى جانب ما عُرفت به من الحنان، وهي الصفات التي ورثتها عن والدتها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.

واختتم مفتي الجمهورية حديثه بالإشارة إلى مكانة فاطمة الكبيرة في قلب النبي ﷺ، مستشهدًا بقوله: «فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني»، في تعبير واضح عن عمق محبته لها ومكانتها الخاصة لديه، لافتًا إلى أنها كانت تشبه والدتها السيدة خديجة في كثير من صفاتها.

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

شوشانا ستروك

شبهة انتحار.. وفاة ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية في ظروف غامضة

دعاء ليلة القدر للميت

دعاء ليلة القدر للميت.. يغفر له وينجيه من عذاب القبر ردده لآخر ساعة فى رمضان

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد: أمطار متوسطة وغزيزة ورعدية على هذه المناطق

المهندس أحمد أمين مسعود

مسعود: رسائل الرئيس السيسي تؤكد على حماية استقرار المجتمع ومواجهة التحديات بروح وطنية

الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: الظروف الاستثنائية لن توقف عجلة الإنتاج وتأمين كل مستلزمات الإنتاج.. ونواب: نجاح الدولة في عبور المرحلة يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. خطوات استرداد الشقة حال رفض المستأجر الإخلاء بالقانون

"المتحدة" و"المؤلفين والملحنين" يتفقان على بروتوكول لضمان حقوق الأداء العلني

مدحت العدل وطارق نور

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

المزيد

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد