مفتي الجمهورية: التراضي والكفاءة أهم من البكورة في الزواج

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، أن الأصل في الزواج هو التراضي والكفاءة بين الزوجين، وأن البكورة ليست معيارًا للتفضيل أو التفوق على الآخرين.

وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “أسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن موقف النبي ﷺ مع الصحابي جابر بن عبد الله عندما تزوج امرأة ثيب، حيث بارك له النبي الزواج وأكد أن الاحترام المتبادل والكفاءة أهم من حالة البكورة.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن حب النبي ﷺ للسيدة خديجة رضي الله عنها كان مبنيًا على صفاتها الحميدة وخلقه النبوي، وليس على أي معيار اجتماعي، مؤكدًا أن الزواج في الإسلام يقوم على القبول المتبادل والكفاءة والاحترام.