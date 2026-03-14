مفتي الجمهورية: الشماتة في الموت تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي

رد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على تساؤل :" ماذا يقول الشرع فيمن يشمتون في الموت ومصائب الموتى".

وقال نظير عياد في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " اسأل المفتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الأصل في المسلم أن يكون عفيف اللسان ".



وتابع نظير عياد :" الشماتة في الموت والدعاء بالهلاك للأخرين يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي ".

وأكمل نظير عياد :" أي مسلم يتم التطاول عليه فعليه ان يفوض أمره على الله ولا يقدم على الشماتة ".



ولفت نظير عياد :" الإنسان يدور في فلك محدود والتنبؤ والتجاوز فيما وراء عالم الشهادة امر لا يستقيم ".