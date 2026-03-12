مفتي الديار المصرية يحذر من قطع الأرحام ويفسر فضلها

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، أن صلة الأرحام واجب شرعي على كل مسلم، وليست مجرد إحسان، مستشهداً بآية القرآن: "فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ".

وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “اسأ المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الرحمة تجلب رحمة الله على الناس، مستشهداً بالحديث الشريف: "الراحمون يرحمهم الرحمن".

وتابع مفتي الديار المصرية، أن التعامل بلطف وكرم مع الأقارب، حتى من يعانون ضيق الرزق، هو من أصدق مظاهر الإيمان والبر بالوالدين، وأن النبي ﷺ كان يراعي صلة الرحم مع أقارب السيدة خديجة رضي الله عنها.