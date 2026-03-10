مفتي الجمهورية: ما تواضع عبد لله إلا رفعه

قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إن المسلم عليه أن يتعلم من معاملة الرسول الكريم مع سهيل بن عمرو وأبي سفيان بن حرب، قبل دخولهما الإسلام.

وتابع مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج اسأل المفتي المذاع على قناة صدى البلد، أن معاملة الرسول الكريم الحسنة لغير المسلمين، موضحا أن الكثير أعلن دخوله الإسلام بسبب معاملة الرسول الحسنة، ووما تواضع عبدا لله إلا رفعه.

وأوضح الدكتور نظير عياد، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال من دخل دار أبي سفيان بن حرب، فهو آمن، ومن طرق الباب عليه فهو آمن ومن أغلق، مضيفا: النبي أكد على مكانة أبي سفيان بن حرب الكبير بعد أن هداه الله.

وتابع: واحد من أكثر الناس عداوة للإسلام عندما قابله الرسول الكريم قام ومد له يده قائلا: مرحبا بالفارس المهاجر، فوقف سيدنا عكرمة، ثم قال للنبي محمد والذي نفسي بيده لقد كنت من أبغض الناس إلى صدري وكان الدين من أبغض الأدياني إلى نفسي.. والآن أعلنها صراحة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمدا رسول الله.