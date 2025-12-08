قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أمينة خليل تفتح خزائن أسرارها مع بلال العربي.. ماذا قالت؟

حلقة أمينة خليل
حلقة أمينة خليل
سعيد فراج

قدّم بلال العربي حوارًا من الأعماق مع الفنانة أمينة خليل، في برنامجه الأسبوعي On The Road، مستعيدًا حديثه السابق مع يسرا في الحلقات الماضية، وعن الطاقة التي تحافظ عليها رغم سنوات العمل الطويلة. 

وانتقل بسؤاله إلى أمينة حول سر استمرار الحماس، فأكدت أن الشغف هو ما يبقيها حيّة فنيًا، وأن كل يوم تصوير يمنحها إحساس البداية. وأشارت إلى أن الحفاظ على ملامحها الطبيعية جزء أساسي من صدقها في الأداء.

تحدثت أمينة خليل، عن ضغوط المهرجانات وكثافة الظهور الإعلامي، مؤكدة أن هذه المساحات رغم جمالها تحمل الكثير من الإرهاق، وأن الحفاظ على الاتزان يتطلب وعيًا دائمًا. 

وفي سياق حديثها عن مفهوم الجمال، شددت على أن أي تغيير يجب أن يأتي من رغبة في تحسين الذات لا من رفضها، وأن تفضيلها الحفاظ على ملامحها إنما ينبع من كونها جزءًا من أدواتها التمثيلية.

وأكدت أمينة خليل، أنها ليست منتمية إلى شخصية واحدة، بل تعبّر عن نفسها من خلال موضوعات الأعمال التي تختارها. ورأت أن الجمهور والمخرجين ونظرتها لنفسها يشكّلون ثلاث زوايا لصورتها كممثلة، لكن ما يوحّد هذه الزوايا هو الصدق الداخلي. 

واستحضرت أعمالًا تعتبرها محطات بارزة في مسيرتها مثل خلي بالك من زيزي ولام شمسية والهرشة السابعة وليه لأ، لأنها أعمال تلامس واقع الناس وتحمل محتوى إنسانيًا واضحًا.

وأوضحت أمينة خليل، أن مسيرتها تضم قدرًا كبيرًا من الحظ الذي جمعها بمبدعين كبار، لكنها اعترفت أيضًا بأهمية الإدارة الواضحة لمسارها الفني، مؤكدة أن الثقة بين الممثل وفريق العمل هي أساس نجاح أي مشروع.

وأشارت إلى أن اختلاف الشخصية عنها لا يمنعها من تقديمها ما دامت تحبها وتشعر بصدقها. وكشفت لأول مرة عن قصة كتبتها مسبقًا وظهرت لاحقًا في عمل قريب منها، مؤكدة أنها لا تزال تنوي تنفيذها بأسلوبها الخاص.

تطرقت أمينة خليل، إلى حضور النساء في السينما، معبّرة عن أمنيتها للوصول إلى مرحلة لا يُطرح فيها سؤال: “هل يمكن للمرأة أن تحمل بطولة؟”. وأكدت استعدادها لخوض بطولة فيلم كامل لإثبات قدرة الممثلة على قيادة العمل كما تفعل في الدراما التلفزيونية.

وتحدثت أمينة خليل، عن حياتها الزوجية، مشيرة إلى أن علاقتها بزوجها قائمة على الصداقة والاحترام، وأن كليهما يحتفظ بمساحته الخاصة داخل مساحة مشتركة تجمعهما.

 وأكدت أن حياتها الشخصية ليست جزءًا من حضورها الإعلامي، وأن احترام خصوصية زوجها هو أحد اختياراتها في الظهور العام.

واعتبرت أمينة أن الصديق الحقيقي هو من يمنح الأمان ويقول الحقيقة بلا مجاملة، موضحة أنها أصبحت أكثر وعيًا في اختيار محيطها، وأن العلاقات التي لا تستند إلى قيم مشتركة لا يمكن أن تستمر، وأنها لم تعد تسمح بوجود أشخاص قد يسببون لها الأذى.

برنامج On The Road

يُعرض برنامج On The Road كل يوم سبت على قناة روتانا سينما السعودية وLBC، ويقدّم فيه بلال العربي حوارات مختلفة تأخذ الضيف في رحلة داخل السيارة، تكشف جانبًا جديدًا من حياته بعيدًا عن الأسلوب التقليدي للمقابلات.

