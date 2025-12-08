تشكيل قمة المغرب والسعودية بكأس العرب

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي المغرب والسعودية، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.



وكان منتخب السعودية قد ضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور المقبل، بعد احتلال صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.



وجاء تشكيل المغرب كالتالي:



حراسة المرمى: مهدي بنعبي

خط الدفاع: سفيان بوفتي، مروان سعدان، محمد بولوكسوت، حمزة الموساوي

خط الوسط: محمد ربيع حريمات، وليد الكرتي، أنس باش، أمين زحزوح

خط الهجوم: طارق تيسودالي، كريم البركاوي



فيما جاء تشكيل السعودية كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي

خط الدفاع: علي مجرشي – وليد الأحمد – محمد سليمان – عبد الإله العمري

خط الوسط: نواف بوشل – مراد هوساوي – مصعب الجوير

خط الهجوم: صالح الشهري – صالح أبو الشامات – عبد الرحمن العبود