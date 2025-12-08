الفرق في علامتين .. أمراض الرئة المزمنة تشبه نزلات البرد| تفاصيل

تتشابه أعراض أمراض الرئة خاصة الانسداد الرئوي المزمن مع علامات نزلات البرد لذا من المهم معرفة كيفية التفرقة بينهما.



ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك غالبًا لا تظهر أعراض داء الانسداد الرئوي المزمن حتى يحدث تضرر كبير في الرئتين وعادةً ما تتفاقم الأعراض مع مرور الوقت، خاصةً إذا استمر التدخين أو التعرض لمهيجات أخرى.

أعراض أمراض الرئة المزمنة

وقد تشمل أعراض داء الانسداد الرئوي المزمن ما يأتي:

صعوبة في التنفس خاصة أثناء ممارسة الأنشطة البدنية.

سماع صوت أزيز أو صفير عند التنفس.

سعال مستمر قد ينتج عنه إفراز كمية كبيرة من المخاط. قد يكون المخاط شفافًا أو أبيض أو أصفر أو مائلاً للأخضر.

ضيق الصدر أو ثقله.

قلة النشاط أو الشعور بالتعب الشديد.

حالات عَدوى الرئة المتكررة.

فقدان الوزن بشكل لا إرادي. قد يحدث هذا مع تفاقم الحالة المرضية.

تورم في الكاحلين أو القدمين أو الساقين.

من المرجح أن يواجه المصابون بداء الانسداد الرئوي المزمن أوقاتًا تتفاقم فيها الأعراض وتصبح أسوأ من التغيرات اليومية المعتادة. هذا الوقت الذي تتفاقم فيه الأعراض يُعرف بالتفاقم. يمكن أن تستمر فترة التفاقمات مدةً تتراوح ما بين عدة أيام وأسابيع. ويمكن أن تكون ناجمة عن محفزات مثل الروائح أو الهواء البارد أو تلوث الهواء أو نزلات البرد أو العدوى. قد تشمل الأعراض ما يأتي:

بذل جهد أكبر من المعتاد للتنفس أو الشعور بصعوبة في التنفس.

ضيق الصدر.

السعال بشكل متكرر.

إفراز كمية أكبر من المخاط أو تغير في لون المخاط أو سمكه.

الحُمّى.