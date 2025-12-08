قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم فلسطينى على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من تحول مفاجئ في حالة الطقس| تفاصيل
فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة|ننشر الشروط والتفاصيل
من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد
محمد صلاح وجهاً لوجه مع أرني سلوت في تدريب ليفربول| فيديو
تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة
أسرة العندليب تدشّن موقعًا إلكترونيًا لمشاهدة منزل عبد الحليم حافظ ومقتنياته
وصفات 10 دقائق .. إنقاذ يوم الأمهات العاملات

أسماء عبد الحفيظ

في ظل ضغوط الحياة المتسارعة، تحولت الوجبات السريعة والسندويتشات الجاهزة إلى حل يلجأ إليه كثير من الأمهات العاملات، خاصة في الأيام المزدحمة التي لا تترك مجالًا للطهي التقليدي.

 ومع ذلك، تظهر موجة جديدة من الوصفات السريعة التي لا تتجاوز عشر دقائق، وتقدّم بديلاً صحيًا وعمليًا يناسب حياة المرأة العصرية ويقلل من الاعتماد على أكل الخارج.

هذه الوصفات انتشرت بقوة على منصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2025، خصوصًا بين النساء اللاتي يبحثن عن حلول ذكية توفر الوقت دون التضحية بالطعم أو القيمة الغذائية.

ساندويتش البيض الكريمى الطاقة في لقمة

الوجبات السريعة

يعد هذا الساندويتش من أكثر الوصفات انتشارًا لأنه:

  • سهل التنفيذ
  • مشبع
  • لا يحتاج أكثر من 7 دقائق

طريقة التحضير:
يُخفق بيضتان مع ملعقة جبنة كريمي ورشة فلفل أسود، ثم يُطهى على النار لمدة دقيقة فقط. يُدهن الخبز بصلصة بسيطة من المايونيز والمستردة، وتضاف طبقة من الخس والبيض. يصبح الساندويتش جاهزًا للتقديم أو للانش بوكس.

هذه الوصفة تصدرت تريند "أكل عشر دقائق" لأنها مناسبة للطلاب والموظفات والأمهات على حد سواء.

مكرونة الخمس دقائق بدون صلصة جاهزة

انتشر مؤخرًا فيديو لتجهيز طبق مكرونة سريع بمكونات قليلة وطعم يشبه المطاعم.

الطريقة:
يوضع كوب مكرونة مسلوقة نصف سلقة في طاسة بها ملعقة زبدة، يضاف الثوم المفروم، ورشة ملح وفلفل، ثم نصف كوب لبن مع ملعقة جبنة مثلثات. تُقلب لمدة 3 دقائق فقط لتصبح صلصة كريمية جاهزة.

تُقدَّم مع رشة بقدونس أو جبن مبشور، وتُعد من الوصفات التي لاقت رواجًا كبيرًا لأنها اقتصادية وسريعة ومناسبة لأطفال المدارس.

وجبة المقلاة الواحدة حلّ جديد للغداء

لأن غسل الأواني أصبح عبئًا إضافيًا على المرأة العاملة، ظهرت فكرة "وجبة المقلاة الواحدة" التي تعتمد على طهي كل شيء في نفس الإناء.

مثال بسيط:
قطع فراخ صغيرة + شرائح بطاطس رفيعة + زيت + ملح + فلفل + بابريكا.
تُقلب على نار عالية لمدة 6 دقائق فقط، وتقدم مع سلطة سريعة.

هذه الوصفة انتشرت على تيك توك تحت عنوان Dinner in One Pan وتجاوزت ملايين المشاهدات.

فوائد الوصفات السريعة أكثر من مجرد توفير وقت

لا يقتصر الأمر على السرعة فقط، بل هناك فوائد أخرى:

تقليل الاعتماد على الوجبات الجاهزة المكلفة

تقليل الدهون والزيوت مقارنة بأكل المطاعم

مساعدة الأطفال على تناول طعام محلي وصحي

تقليل الضغط النفسي على الأم العاملة في نهاية اليوم

ويؤكد خبراء التغذية أن هذه النوعية من الوجبات أفضل من الوجبات السريعة التي تحتوي على إضافات غير صحية.

أفكار إضافية لوصفات 10 دقائق

  • عيش توست محمص مع جبنة وفلفل ألوان
  • علبة تونة مع سلطة الذرة والفاصوليا
  • شوربة طماطم بالخلاط
  • عجة سريعة بالخضار
  • طبق بطاطس محمرة في المقلاة الهوائية

هذه الأفكار البسيطة يمكن أن تغيّر يوم الأم، وتوفر وقتًا ثمينًا يمكن استغلاله في الراحة أو متابعة الأطفال أو العمل.

وصفات وصفات 10 دقائق الأمهات الوجبات السريعة

