الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد
حالة الطقس | 7 محافظات تقع تحت تأثير المطر والبرق والرعد .. تفاصيل
كيف تتحكم في نفسك عند الغضب؟ .. عالم أزهري يوضح
دولة التلاوة .. تفاصيل الاشتراك في البرنامج ومواعيد عرضه وقيمة الجوائز
خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من تحول مفاجئ في حالة الطقس| تفاصيل
فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة|ننشر الشروط والتفاصيل
أخبار البلد

دولة التلاوة .. تفاصيل الاشتراك في البرنامج ومواعيد عرضه وقيمة الجوائز
عبد الفتاح تركي

دولة التلاوة .. يشهد برنامج دولة التلاوة زخمًا إعلاميًا وجماهيريًا غير مسبوق في مصر والدول العربية، متصدرًا التريند مع توالي عرض حلقاته.

هذا البرنامج، الذي يعد “أضخم مشروع لاكتشاف مواهب ترتيل القرآن الكريم وتجويده في مصر”، يُمثل فرصة ذهبية وحقيقية للشباب والشابات المهتمين بإتقان فنون التلاوة، وذلك تحت إشراف وزارة الأوقاف.

واقرأ أيضًا:

ختام التصفيات المركزية للمرحلة الثانية من مسابقة دولة التلاوة بأكاديمية الأوقاف الدولية

إن الإقبال الهائل على متابعة البرنامج والبحث عن شروط وطريقة الاشتراك يُؤكد مدى تعطش الجمهور للمحتوى الديني الراقي الذي يعلي من شأن القرآن الكريم.

يُعدّ هذا البرنامج مبادرة نوعية تسعى إلى صقل المواهب، وضمان استمرار المدرسة المصرية العريقة في التلاوة، والتي تُعد منارة في العالم الإسلامي.

الإعلان عن تفاصيل الاشتراك والمواعيد يجيء في ظل اهتمام مكثف من قبل وسائل الإعلام المختلفة، التي رأت في “دولة التلاوة” مشروعًا ثقافيًا ودينيًا يستحق كل الدعم والاهتمام. 

تكمن أهمية البرنامج في كونه لا يقتصر على مجرد المنافسة، بل هو ورشة عمل متقدمة لتعليم وإجادة أحكام التجويد والترتيل تحت إشراف نخبة من كبار العلماء والقراء.

متسابقين 33 دولة.. انطلاق منافسات مسابقة بورسعيد الدولية في التلاوة والابتهال

شروط ومراحل التسجيل في برنامج “دولة التلاوة” 2025

أصبح الاشتراك في برنامج “دولة التلاوة” فرصة مميزة للشباب لاكتشاف مواهبهم في الترتيل والتجويد، وتحويلها إلى أداء احترافي.

وللتقديم، يجب على المتسابقين اتباع الخطوات الرسمية التي وضعتها وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية، والتي تتميز بالوضوح والتسلسل لضمان مشاركة المنطبق عليهم المعايير بدقة.

تتطلب العملية من المتسابقين الراغبين في الانضمام إلى هذا المشروع الضخم التسجيل الإلكتروني عبر المنصة الرسمية المخصصة لذلك، وهي الخطوة الأولى والأساسية لتنظيم عملية التقييم.

يلي ذلك تحديد واختيار الفرع المناسب للمتسابق، إذ يتيح البرنامج خيارين أساسيين هما “الترتيل” أو “التجويد”، ولكل منهما معاييره الخاصة في التقييم والأداء.

الخطوة التالية والحاسمة هي رفع تسجيل صوتي واضح ومتقن لتقييم الأداء الأوّلي. 

يتيح هذا التسجيل المبدئي للجنة التقييم فحص جودة صوت المتسابق وإجادة الأحكام الأساسية عن بُعد، قبل الانتقال إلى المراحل المتقدمة.

سجود التلاوة

بعد التقييم المبدئي، يتم استدعاء المؤهلين لحضور اختبارات التصفية داخل أكاديمية الأوقاف الدوليّة.

هذه الاختبارات تكون أكثر صرامة وتعمقًا، وتتم فيها مقابلة المتسابقين بشكل مباشر.

بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من المتقدمين تقديم المستندات المطلوبة، وعلى رأسها بطاقة الرقم القومي، لتوثيق بياناتهم.

المعايير الأساسية المطلوبة للقبول والنجاح في المسابقة

تشترط وزارة الأوقاف على المتسابقين الالتزام بمجموعة من المعايير الدقيقة لضمان جودة الأداء ومستوى المنافسة في البرنامج. 

هذه الشروط لا تقتصر على الموهبة الفطرية فحسب، بل تمتد لتشمل الالتزام والانضباط، وتشمل الشروط الآتية: 

  • إجادة أحكام التجويد بدقة: يجب على المتسابق أن يكون مُلمًا وملتزمًا بالتطبيق الصحيح لجميع أحكام التجويد، لضمان صحة التلاوة وخلوها من الأخطاء اللحنية أو النطقية.
  • امتلاك صوت واضح ومتقن: يشترط أن يكون الصوت نقيًا، قويًا، ومُتحكمًا فيه، مع القدرة على استخدام المقامات الصوتية المناسبة، وهو ما يدخل ضمن معايير لجنة التحكيم المتخصصة.
  • الالتزام بالفرع المختار: يجب على المتسابق التركيز على الفرع الذي اختاره، سواء كان الترتيل أو التجويد، والالتزام بضوابط كل منهما بشكل كامل.

مسابقة دولة التلاوة

  • الالتزام بالمواعيد الرسمية: الانضباط في المواعيد المحددة لجميع مراحل المسابقة والاختبارات يعد شرطًا أساسيًا لا يُمكن التهاون فيه.
  • احترام السن والشروط المحددة لكل دورة: يجب على المتقدمين التأكد من مطابقة أعمارهم لأي حدود عمرية أو شروط خاصة قد تحددها الوزارة لدورة عام 2025.

مواعيد البث والقنوات الناقلة

حرصًا من إدارة البرنامج على الوصول إلى أكبر قدر من المشاهدين في مصر والوطن العربي، تم تحديد مواعيد ثابتة ومناسبة لعرض حلقات “دولة التلاوة” 2025، لضمان متابعة مستمرة من قبل الجمهور، خاصة لمحبي التجويد والترتيل الذين يمثلون شريحة واسعة من الجمهور العائلي.

تُعرض الحلقات أسبوعيًا، إذ يكون الموعد كالآتي: 

يوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، ويوم السبت في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة أيضًا.

تم اختيار هذين اليومين بذكاء، لأنهما يشهدان أعلى نسب مشاهدة عائلية، مع الحفاظ على توقيت ثابت يناسب جميع أفراد الأسرة.

يتم بث حلقات “دولة التلاوة” عبر مجموعة من القنوات الفضائية المرموقة التي تحظى بنسبة انتشار واسعة، وتشمل: قناة الحياة، وقناة CBC، وقناة الناس، بالإضافة إلى قناة مصر قرآن كريم المتخصصة.

برنامج

هذا التنوع في القنوات الناقلة، بالإضافة إلى أن قناة الحياة وقناة CBC قد طرحتا بالفعل البرومو الترويجي للبرنامج قبل انطلاق أولى حلقاته، يؤكد ضخامة الإنتاج وأهمية البرنامج.

كما يمكن متابعة الحلقات عبر منصة Watch It الرقمية لمشاهدة أي حلقة في أي وقت وبجودة عالية، وهو ما يوفر مرونة كبيرة للمتابعين في مختلف الدول.

ترددات القنوات الرئيسية لضمان متابعة بأفضل جودة

لمتابعة برنامج “دولة التلاوة” بأفضل جودة ممكنة للصورة والصوت، يمكن للمشاهدين ضبط الترددات الآتية للقنوات المصرية الفضائية الكبرى: 

قناة الحياة

على قمر نايل سات: التردد 12206، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6.

على قمر عرب سات: التردد 12303، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 3/4.

قناة CBC

التردد: 12092، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6.

قناة الناس

على قمر نايل سات: يمكن ضبطها بإدخال التردد 12303، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6. ويُفضل توجيه طبق الاستقبال بدقة وحفظ الإعدادات للعثور على بث القناة بجودة ممتازة.

قناة مصر قرآن كريم

التردد: 10853، الاستقطاب أفقي، الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 6/5، الجودة: HD، لضمان مشاهدة القرآن الكريم بوضوح فائق.

لجنة التحكيم ومعايير التقييم وقيمة الجوائز القياسية

يحرص برنامج “دولة التلاوة” على تقديم تجربة احترافية وعلمية خالصة من خلال لجنة تحكيم متميزة تضم قامات وكبار العلماء والقراء في مصر. 

هذا التشكيل يضمن نزاهة وعدالة التقييم، ويمنح المسابقة ثقلًا علميًا ودينيًا.

تضم اللجنة أسماء لامعة منها: الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات، الداعية مصطفى حسني، والشيخ طه النعماني – القارئ المعروف.

تعتمد معايير التقييم على ركائز أساسية لضمان اختيار الأفضل والأكثر إتقانًا، وتشمل: جودة الصوت، صحة أحكام التجويد، الالتزام بالمدرسة القرآنية المصرية الأصيلة، وتميز الأداء أمام اللجنة العلمية.

هل يأثم من لا يسجد سجود التلاوة؟

أما عن الجوائز، فيقدم برنامج “دولة التلاوة” جوائز ضخمة للفائزين تتجاوز (3.5) مليون جنيه مصري، ما يجعلها من أكبر الجوائز في هذا النوع من المسابقات، وتشمل الجوائز الكبرى الآتية: 

  • مليون جنيه للفائز في فئة الترتيل.
  • مليون جنيه للفائز في فئة التجويد.

تسجيل المصحف كاملًا بصوت الفائزين ليكون عملًا خالدًا باسمهم.

منح الفائزين شرف إمامة صلاة التراويح في المساجد الكبرى خلال شهر رمضان المعظم.

إذاعة تسجيلاتهم بشكل حصري عبر قناة مصر قرآن كريم، ما يوفر لهم انتشارًا واسعًا ومكانة مرموقة.

كيفية متابعة حلقات دولة التلاوة عبر الإنترنت

تكتمل مرونة البرنامج بفضل إتاحة متابعة كل حلقاته عبر منصة Watch It الرقمية، وهو ما يتيح للمشاهدين خيار إعادة المشاهدة في أي وقت من دون إعلانات مزعجة وبجودة عالية الوضوح. 

كما يتم نشر ملخصات أسبوعية عبر الصفحات الرسمية للبرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتبقى كل التفاصيل بين يدي الجمهور ومتابعي التريند بشكل لحظي.

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة
الطقس
وصفات 10 دقائق… إنقاذ يوم الأمهات العاملات
