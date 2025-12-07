الشيخ خالد الجندي: برنامج دولة التلاوة أعظم هدية قُدِّمت للمجتمع المصري

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أعظم هدية قُدِّمت للمجتمع المصري هي برنامج دولة التلاوة، موضحًا أن البرنامج «رجّع حلاوة التلاوة لمصر»، وأنه من نِعَم الله على الأمة في زمن كثرت فيه الأعمال التي عكّرت على الشارع والأخلاق المصرية، فإذا بهذا البرنامج يكون نورًا وإشعاعًا أكرم الله به الناس.

الشيخ خالد الجندي يوجه الشكر لـ شيخ الأزهر ووزير الأوقاف



وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن برنامج دولة التلاوة قد أعاد الثقة؛ ثقة الشارع وثقة كل بيت في ما يُقدَّم إعلاميًا، قائلاً: «البرنامج أصبح برنامج كل بيت، برنامج كل مسلم… ده برنامج دولة فعلًا، الله يكرم الدولة اللي قدمت برنامج الدولة… الله يكرم الدولة اللي قدمت برنامج دولة التلاوة».

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن القرآن الكريم لم يُقرأ في أي مكان كما قُرئ في مصر، وأن العالم الإسلامي لم يرَ مثل ما قدّمه قرّاء مصر، وسلسلة مقارئ أهل مصر، الذين خدموا القرآن الكريم، مؤكدًا: «لن يتسيّد الفساد على الأذواق أبدًا… وستظل مصر بفضل الله منبعًا لهذا الينبوع الرقراق من تلاوة القرآن الكريم».

ووجَّه الشيخ خالد الجندي التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ولجميع القائمين على إعداد وإخراج وتصوير البرنامج بهذه الجودة والإتقان والاحترام.

ووجّه الشيخ خالد الجندي تحية خاصة لأعضاء هيئة التحكيم الذين ظهروا على أعلى مستوى من الإعداد والتمكن والسيطرة.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى التوازن الذكي الذي حافظ عليه البرنامج بين العلم وموهبة التلاوة، دون أن تطغى القضايا العلمية على روعة الأداء القرآني، قائلاً: «الحقيقة ما خلوش البرنامج ينشغل بالقضايا العلمية على حساب موهبة التلاوة، التوازن اللطيف ده هو سر نجاحه».