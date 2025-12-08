أخبار بني سويف| المحافظ يتفقد المرسى السياحي شرق النيل وموظف إسعاف ينقذ عامل نظافة من الموت

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بنى سويف يتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع المرسى السياحى شرق النيل

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مشروع إنشاء المرسى السياحي الجديد على الجانب الشرقي للنيل بمدينة بني سويف، وذلك في إطار برنامجه الميداني لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات والمرافق الحيوية والخدمية.

ويمثل المرسى السياحي الجديد أحد المشروعات الحيوية ذات البُعد الاستراتيجي في دعم وتنشيط القطاع السياحي بالمحافظة، ويأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف إبراز بني سويف كمحطة رئيسية على خريطة السياحة.

موظف إسعاف ينقذ عامل نظافة من الموت ببني سويف

أنقذ شاب يعمل بهيئة الإسعاف بمحافظة بني سويف، عامل نظافة من الموت المحقق، بعد أن سقط على الأرض وبلع لسانه، أثناء وجوده أمام نادي الطلائع بمدينة بني سويف، منذ قليلوتبين أن الشاب يُدعى صابر زباق، ويعمل موظفًا بهيئة الإسعاف، حيث تصادف مروره مستقلًا دراجة بخارية بمكان الواقعة، ولاحظ تجمعًا حول عامل نظافة فاقد الوعي، وعلى الفور توقف وتدخل بسرعة مستخدمًا خبرته في الإسعافات الأولية، ونجح في التعامل مع الحالة وإعادة التنفس له مرة أخرى.

مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف



لقى شاب مصرعه وأصيب اثنان في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق الحمراية بمدينة بني سويف شرق النيل، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق الحمراية بمدينة بني سويف شرق النيل، نتج عنه مصرع شاب وإصابة 2 آخرين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصابان إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

