أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 8-12-2025
سعر الذهب اليوم الإثنين 8-12-2025
دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟
الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب
والدة السباح يوسف محمد: ابني غرق والكل بيتفرج عليه وأطالب بمحاكمة المسئولين
باجاج كيوت.. أرخص سيارة زيرو في مصر بسعر 199.900 جنيه ومشروع تجاري مثالي
سقوط مفاجئ لريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الليجا
الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في معدلاته الطبيعية
ارتفاع حالات الانتحار في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة
أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين
اتصل نصلك في أي مكان .. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يتفقد المرسى السياحي شرق النيل وموظف إسعاف ينقذ عامل نظافة من الموت

ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بنى سويف يتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع المرسى السياحى شرق النيل
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مشروع إنشاء المرسى السياحي الجديد على الجانب الشرقي للنيل بمدينة بني سويف، وذلك في إطار برنامجه الميداني لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات والمرافق الحيوية والخدمية.

ويمثل المرسى السياحي الجديد أحد المشروعات الحيوية ذات البُعد الاستراتيجي في دعم وتنشيط القطاع السياحي بالمحافظة، ويأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف إبراز بني سويف كمحطة رئيسية على خريطة السياحة.

موظف إسعاف ينقذ عامل نظافة من الموت ببني سويف
أنقذ شاب يعمل بهيئة الإسعاف بمحافظة بني سويف، عامل نظافة من الموت المحقق، بعد أن سقط على الأرض وبلع لسانه، أثناء وجوده أمام نادي الطلائع بمدينة بني سويف، منذ قليلوتبين أن الشاب يُدعى صابر زباق، ويعمل موظفًا بهيئة الإسعاف، حيث تصادف مروره مستقلًا دراجة بخارية بمكان الواقعة، ولاحظ تجمعًا حول عامل نظافة فاقد الوعي، وعلى الفور توقف وتدخل بسرعة مستخدمًا خبرته في الإسعافات الأولية، ونجح في التعامل مع الحالة وإعادة التنفس له مرة أخرى.

مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف
 

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنان في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق الحمراية بمدينة بني سويف شرق النيل، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق الحمراية بمدينة بني سويف شرق النيل، نتج عنه مصرع شاب وإصابة 2 آخرين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصابان إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.
 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

