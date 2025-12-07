مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنان في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق الحمراية بمدينة بني سويف شرق النيل، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق الحمراية بمدينة بني سويف شرق النيل، نتج عنه مصرع شاب وإصابة 2 آخرين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصابان إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير الفرع بـ سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.



وتبين أن المتوفي يدعى؛ سيد.ح.أ، 20 عامًا، وتم إيداع الجثة داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

فيما أصيب، «محمود.م.م» 21 عامًا، باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات، «محمد.ح.ك» 15عامًا، اشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالجمجمة.