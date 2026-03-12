ماكرون: حزب الله جر لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل وخطأ فادح يجب تصحيحه

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن حزب الله ارتكب خطأً فادحا بجر لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل، داعيا الحزب إلى وقف هجماته فورا، في حين شدد على ضرورة أن تتجنب إسرائيل أي هجوم بري على الأراضي اللبنانية.



وأكد ماكرون أنه أجرى محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس اللبناني جوزيف عون، مشيرًا إلى أن التنسيق بين القيادتين اللبنانية والسورية يعد أمرًا مهمًا، وأن فرنسا ستواصل دعمه، وأضاف أن الرئيس الشرع يساند جهود السلطات اللبنانية لاستعادة السيطرة الكاملة على أراضي الدولة.



وكان ماكرون قد أعلن، الإثنين الماضي، عن نشر نحو 12 سفينة حربية فرنسية لتأمين مرور السفن في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، بما في ذلك مضيق هرمز، بهدف الحفاظ على موقف دفاعي صارم والدفاع عن الدول المستهدفة من إيران، وضمان حرية الملاحة والأمن البحري.