الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في لبنان تتفاقم وتهدد المنطقة بأسرها

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية توم فليتشر، أن الأزمة الإنسانية في لبنان تتفاقم بسرعة، مع دفع المدنيين الثمن الأكبر للحرب، محذرًا من أن لبنان يواجه لحظة خطيرة للغاية تهددها والمنطقة بأسرها.

وقال فليتشر - خلال جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في لبنان- إن عدد القتلى في لبنان منذ 2 مارس تجاوز 570 شخصًا، فيما أصيب أكثر من 1400 آخرين، يفيما يتسارع النزوح بشكل كبير حيث تم تسجيل نزوح أكثر من 750 ألف شخص منذ بداية التصعيد.

وأوضح أن 49 مركز رعاية صحية أولية و5 مستشفيات أُغلقت في لبنان بسبب الأعمال القتالية، مما يزيد من معاناة المدنيين ويحد من قدرة القطاع الصحي على الاستجابة.

وأعلن فليتشر عن إطلاق نداء إنساني طارئ لمدة ثلاثة أشهر لدعم الاستجابة في لبنان، مؤكدًا أن الحرب الإقليمية تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء في المنطقة.

وأشار إلى أن مليارات تُنفق يوميًا على الحرب، بينما يتم تقليص المساعدات الإنسانية، مشددًا على أن لبنان بحاجة ماسة إلى تمويل كبير لتوسيع الاستجابة الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط.