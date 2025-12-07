قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بني سويف: الزراعة أحد المكونات الاقتصادية المحورية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الزراعة
محافظ بني سويف ووكيل وزارة الزراعة
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة الملفات الزراعية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة يعد أحد المكونات الاقتصادية المحورية وركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التوسع في البرامج والمبادرات الداعمة للمزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.
 

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الدوري الذي عرضه وكيل وزارة الزراعة الدكتور أيمن حمودة ، متضمنًا ملخصًا لجهود وأنشطة المديرية المنفذة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري، حيث شملت الأنشطة تنفيذ معاينات متنوعة في مجال الإنتاج الحيواني، حيث تم إجراء معاينة لمزرعة ماشية ومعاينتين لمزارع الدواجن، إضافة إلى إصدار 4 تراخيص لمحال الأعلاف، ضمن خطة تنظيم العمل في الأنشطة الحيوانية.

أوضح التقرير أنه تم زراعة 33 ألفًا و267 فدانًا من بنجر السكر، من إجمالي 37 ألفًا و593 فدانًا تم التعاقد عليها لصالح مصنعي القناة والفيوم لموسم 2025-2026، بما يعكس تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ الزراعات التعاقدية، كما أوضحت إدارة حماية الأراضي عن إزالة 185 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة بلغ 6 أفدنة و7 قراريط، في إطار جهود التصدي للتعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وواصلت إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية متابعة الشكاوى الواردة من الجهات المختلفة، إلى جانب متابعة صرف الأسمدة في مركزي إهناسيا والفشن، ومتابعة أعمال الجمعية المشتركة في مركز سمسطا، كما كثفت إدارة المكافحة حملاتها التفتيشية على محال المبيدات في مركزي إهناسيا وببا لضبط المخالفات والحد من تداول مستلزمات الإنتاج غير المطابقة للمواصفات.

من جانبها نفذت إدارة الإرشاد الزراعي عددًا من الندوات التوعوية، منها ندوة بمركز ناصر حول محصول بنجر السكر، وأخرى عن محصول القمح بالتعاون مع الجمعية القبطية للخدمات والتدريب بمركز ببا، إضافة إلى استمرار زراعة الحقول الإرشادية التابعة للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح في قرى المركز، كما واصلت إدارة البساتين المرور الميداني على زراعات الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، والرد على الشكاوى الواردة، إلى جانب متابعة زراعات الموز مع اللجنة العلمية لمكافحة مرض التورد والتبرقش، ومتابعة الصوب الزراعية والمشاتل والتراخيص المرتبطة بها.

فيما شاركت إدارة الأراضي والمياه في اجتماع الإدارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة بالجيزة لمناقشة مشكلات الري والصرف، كما تمكنت حسم شكوى أحد المزارعين بقرية الحلابية بمركز بني سويف والمتعلقة بزيادة ملوحة الأرض، حيث أفادت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لخدمة الأرض، وشملت الأعمال أيضًا إعداد بيان السياسات المائية والزراعية، ومتابعة موقف منظومة كارت الفلاح، التي بلغ عدد الاستمارات المسجلة بها 274 ألفًا و834 استمارة، تم اعتماد 274 ألفًا و823 منها.

وبحسب التقرير، بلغت الكميات المنصرفة من الأسمدة 5914.45 طن من سماد اليوريا والنترات، في إطار الجهود المبذولة لضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين ودعم خطة الدولة لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية.

بني سويف الزراعة ببني سويف زراعة بني سويف

