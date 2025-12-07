خطة متكاملة وغرفة عمليات.. بورسعيد ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأسبوع الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح. محب حبشي، محافظ بورسعيد.

ويأتي ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار جوي تضرب البلاد نتيجة منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يسبب انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الأسبوع الجاري، وتتراوح كميات هطول الأمطار على محافظة بورسعيد من 15 إلى 125 ملم تقريبًا.

جاهزية المعدات لمواجهة الأمطار

وأوضح بهنساوي أن هناك جاهزية كاملة للتعامل مع الأمطار، تشمل 10 سيارات متنوعة بين كسح ونافوري وڤاكيوم وسيول، بالإضافة إلى 9 ماكينات شفط نقال، للتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه.

وأكد رئيس المدينة أنه تم وضع خطة متكاملة لاستقبال موسم الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، تضمنت مراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار والتأكد من جاهزيتها، إلى جانب مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العوازل بها ورفع الكابلات الكهربائية المكشوفة، مشددًا على تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة للتعامل الفوري مع أي طارئ وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية.

ووجّه بهنساوي بالمتابعة المستمرة مع مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتأكد من جاهزية محطات الرفع لاستقبال كميات الأمطار، فضلاً عن توافر المولدات البديلة حال انقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى تحديد مواقع تمركز المعدات في البؤر الساخنة استعدادًا لسقوط الأمطار.

كما شملت توجيهاته أهمية التنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لمراجعة وصيانة أعمدة الإنارة، وتركيب العوازل، ورفع أي وصلات أو كابلات كهربائية مكشوفة بالطرق والمحاور، حرصًا على سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، شدد رئيس مدينة بورفؤاد على استمرار أجهزة الرصد في المتابعة الميدانية الدقيقة على مدار الساعة لرصد أي تجمعات لمياه الأمطار أو أعطال أو مشكلات طارئة وسرعة التعامل معها، مؤكدًا أن المدينة تضع سلامة المواطن في المقام الأول، وأن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة التنفيذية وفرق الطوارئ لضمان التدخل السريع وتقليل أي آثار محتملة للتقلبات الجوية.