بحضور وكيل الأوقاف.. انطلاق فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال

انطلقت قبل قليل فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، بحضور وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد نائبًا عن وزير الأوقاف، حيث أعلن الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي للمسابقة، بدء الفعاليات والمنافسات المحلية المؤهلة للنهائيات الدولية، والتي تأتي بعد انتهاء مرحلة المنافسات "أون لاين"، وتُقام الفعاليات داخل مسجد الرحمن بمحافظة بورسعيد في نطاق حي الزهور.

ويشارك في اليوم الأول عدد 95 متسابقًا في فرعي الابتهال الديني للكبار والصغار، وسط حضور لافت من محبي القرآن الكريم والإنشاد الديني، وتعيش المحافظة أجواء روحانية مميزة مع اجتماع حفظة القرآن والمداحين من مختلف الأعمار على أرض بورسعيد.

انطلاق فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

وتقام المسابقة هذا العام في نسختها الدولية التاسعة، وتحمل اسم الشيخ الراحل محمود علي البنا، وتُعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم وإشراف اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

وتشهد دورة هذا العام توسعًا في عدد المشاركين، إلى جانب لجنة تحكيم تضم نخبة من كبار القراء والمنشدين، مع فعاليات ثقافية ودينية تهدف لدعم المواهب وتقديم نماذج جديدة في عالم التلاوة والابتهال.