محافظات

فرحة بين الأهالي والسياح.. الأمطار تزيد شوارع وشواطئ دهب جمالا| صور

ايمن محمد

زينت الأمطار شوارع مدينة دهب وسط فرحة السياح وأصبحت المدينة أكثر بريقا مع استمرار الأمطار الرعدية وارتفاع الموج. 

وقالت كاتي ظريف غطاسة بمدينة دهب إن نزول الأمطار كان مبهجا جدا للسياح وسكان مدينة دهب وأصبحت المدينة أكثر بريقا مع نزول المطر مشيرا ولكن حدث سقوط أمطار غزيرة مع برق ورعد واوضحت انه مع ذلك الطقس المختلف مدينة دهب تزداد جمالا.

وأضاف محسن جعفر من سكان مدينة دهب أن الطقس مختلف اليوم ومزين بالأمطار ولكن ربما تتضررت بعض الأماكن و توقفت بعض الأنشطة البحرية.

وتعرضت مدن شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين ونويبع لموجة أمطار مبكرة في جنوب سيناء

و أعلنت الوحدات المحلية للمدن  حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات نتيجة هطول الأمطار على فترات متقطعة.

وتتعرض بعض المناطق بجنوب سيناء لتقلبات جوية مفاجأة، ومنها مدينة دهب، ووادي غيب الذي يقع على بعد 5 كيلو متر  من كمين دهب اتجاه مدينة نويبع، ثم تساقط أمطار غزيرة، وظهور شلالات مياه تتساقط من قمم الجبال.

 وأعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة مدن المحافظة، وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ، ومراجعة مجرى والسدود والبحيرات، للتأكد من تطهيرها،.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال تساقط أمطار خفيفة ورعدية في بعض المناطق بالمحافظة.

جنوب سيناء دهب امطار بريق اضطراب الطقس

