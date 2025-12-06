قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وفاة طبيب شاب بمستشفى أشمون بالمنوفية..ما القصة؟

الطبيب المتوفى
الطبيب المتوفى
كتبت مروة فاضل

بعد معاناه مع المرض، توفى الطبيب الشاب من محافظة المنوفية ،والذي يشهد له الجميع بحسن الاخلاق والطيبة ومساعدة الغير..

وفاة الطبيب مصطفي البكل 

سادت حالة من الحزن بين ابناء مركز اشمون في محافظة المنوفية عقب وفاة الطبيب مصطفي البكل طبيب مسالك بولية بمستشفى أشمون.

 مستشفي اشمون تنعي الطبيب الراحل

واصدرت مستشفي اشمون بيانا تنعي فيه الطبيب الراحل جاء كالاتي “ اللهم أجرنا في مصيبتنا و أخلف لنا خيرا منها بقلوب يعتصرها الألم و الحزن ننعي فقيد الشباب الطبيب مصطفي البكل داعين الله أن يغفر له ذنوبه و يجعل مرضه في ميزان حسناته انا لله و انا اليه راجعون”. 

شقيقة الطبيب تنعيه

كما نعته شقيقته بكلمات مؤثرة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقالت “ انما الصبر عند أول المصيبة، لانقول الا مايرضى ربنا عز وجل إنا لله وانا اليه راجعون، انتقل الى جوار ربه أخى وابى الثانى وحبيبى  الغالى د.مصطفى البكل استشارى المسالك البولية وامراض الذكورة، اللهم اجعل مرضه شفيعا له عندك واحشره فى زمرة النبيين والصديقين والشهداء، اللهم اجعل رحمته بكل مريض وحب الناس شفيعا له اللى بيحب دكتور مصطفى يدعيله ويحضر الدفنه، اخويا عمره متأخر عن مريض ولا انا هتأخر عن مريض، اى مريض هييجى المعمل غدا هياخد خدمة مجانية للتحاليل فى المعمل و50% للتحاليل خارجه واى مريض غير قادر تحت امره انا عمرى ماهقصر فى نتيجة مريض حتى فى الظروف ده  موجود زملاء معاونين ليا فى ادارة اليوم فى نفس خبرتى   ومتابعين فريق العمل اداريا وفنيا وانا معاهم باذن الله لو فيه حاجه، المهم تدعوا لبابا واخويا بالله عليكم وتدعولى ربنا يقوينى على فراقهم”.

كما انتشرت عبارات النعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك واصفين الطبيب بالأخلاق الطيبة والسمعة الحسنة ومساعدة الجميع. 

المنوفية وفاة طبيب مستشفى اشمون

