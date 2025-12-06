عمر السومة يرد على اتهامات اتحاد الكرة السوري.. ويكشف حقيقة غيابه عن كأس العرب

كشف عمر السومة، مهاجم نادي العروبة السعودي، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن تهرّبه من الانضمام إلى قائمة المنتخب السوري المشاركة في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر، وذلك بعد تصريحات رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم فراس تيت، الذي أكد أنه تواصل مع اللاعب دون أن يتلقى ردًا منه.

تعادل المنتخب السوري مع نظيره القطري

وجاء رد السومة بعد دقائق من تعادل المنتخب السوري مع نظيره القطري بنتيجة 1-1، في الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" رسالة أكد فيها دعمه لزملائه في المنتخب وأداءهم المميز في البطولة.

وقال السومة في بيانه: "أبارك لإخواني لاعبي المنتخب السوري على المستوى المميز والأداء الرائع في بطولة كأس العرب".

لم أتخلّف يومًا عن واجبي

وأضاف: "بناءً على الاتصالات التي وصلتني تطلب الرد على التصريحات الصادرة عن رئيس الاتحاد فراس تيت والإداري موفق فتح الله، والتي اتهمتني بعدم الرد أو التجاوب مع استدعائي، أؤكد للجماهير أنني دائمًا ألبّي الدعوة عند استدعائي للمنتخب ولم أتخلّف يومًا عن واجبي".

وشدد الهداف التاريخي للدوري السعودي على أنه لن يخوض في تفاصيل الأزمة خلال البطولة، قائلاً: "حرصًا على مصلحة المنتخب وإخواني اللاعبين خلال مشاركتهم، سأحتفظ بحق الرد والتوضيح الكامل بعد انتهاء البطولة بإذن الله".

ويقترب المنتخب السوري من بلوغ الدور ربع النهائي، إذ يحتاج نقطة واحدة فقط من مباراته الأخيرة أمام المنتخب الفلسطيني غدًا الأحد لحسم التأهل رسميًا.