شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على جنوب سيناء وخليج العقبة ومناطق من محافظة البحر الأحمر ( طابا - نويبع - دهب - شرم الشيخ- الغردقة).

أمطار رعدية على مدن البحر الأحمر

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة قد تغزر أحيانا، حيث حذرت هيئة الأرصاد من تشكل السيول هناك.

وكانت صور الأقمار الصناعية، أظهرت صباحا ظهور السحب الركامية على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة .

كما تظهر السحب المتوسطة والعالية على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ومن المتوقع تتطورها مع تقدم ساعات النهار ليصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أشارت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يشهد حالة من التقلبات الجوية على مناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء ووسط وجنوب الصعيد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء تقل حدتها على وسط وجنوب الصعيد لتكون فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً.

سحب ركامية وسيول على مناطق من سيناء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تشكل السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها إلى وسط وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وتنشط الرياح على البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، موضحة حدوث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومعتدل نهارًا، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء. وأشارت الهيئة إلى نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس في عدد من المناطق.

شبورة مائية تؤثر على الرؤية

شهد الطقس صباحا استمرار الشبورة المائية من 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بما يشمل القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء، ما قد يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

رياح مثيرة للرمال واضطراب في الملاحة

وتوقعت الأرصاد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة في: السواحل الشمالية الغربية، الصحراء الغربية، شمال الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد.

كما حذرت من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وخليج السلوم، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 – 50 كم/س وارتفاع الموج بين 2 و3 أمتار.

ورصدت توقعات الهيئة فرصًا لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على وسط وجنوب الصعيد، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة بنسبة حدوث 20%، قد تمتد أحيانًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

حذرت الهيئة من احتمالية (40%) لتكوّن سحب رعدية قد ينتج عنها:

سيول على مناطق في سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منهما إلى وسط وجنوب الصعيد، بينما يكون هناك أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وانخفاض إضافي في مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت الهيئة أن فرق التنبؤ تتابع على مدار الساعة التغيرات الجوية، مطالبة المواطنين والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي تأثيرات ناتجة عن حالة عدم الاستقرار المتوقعة.