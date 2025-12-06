حملت سفاحا.. القبض على المتهم بالتعدي على شقيقته في المرج

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على الشاب المتهم بالتعدي على شقيقته جسديا حتى حملت سفاحا في منطقة المرج.

القبض على المتهم بالتعدي على شقيقته في المرج

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من مستشفى عين شمس أفاد باستقبال فتاة 19 عاما في حالة وضع داخل المستشفى وبالاستفسار عن زوجها اتهمت الفتاة شقيقها.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة وسماع أقوال الأسرة أنهم من منطقة المرج وأن شقيق الفتاة البالغ 21 عاما اعتاد الاعتداء عليها جسديا حتى حملت منه ولم تعلم الأسرة بما تعرض له الفتاة طوال الفترة الماضية.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على الشاب المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.