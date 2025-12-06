أروي جودة تكشف حقيقة إقامة حفل زفاف ثانى ومشاركتها فى ماراثون رمضان 2026

تحدثت الفنانة اروي جودة عن حفل زفافها وحضور عدد كبير من النجوم وحقيقة استعدادها لإقامة حفل زفاف آخر.

قالت اروي جودة خلال لقائها مع et بالعربى، أنها لم تشعر مطلقا بالخوف بعد دخولها عش الزوجية لأن هى وزوجها يجمعهما علاقة صداقة قوية ودائما يتحدثون معا ، معلقة: “لما بحس انى ممكن اقسم كل حاجة معاه بدون ما اخاف وممكن تتخاصموا وتتصالحوا من غير ما حد هيقل حبوا للتاني دى اجمل حاجة”.

وعن حرص عدد كبير من زملائها النجوم لحفل زفافها ، اعربت اروي عن سعادتها ، مشيرة إلى أن هذا الأمر شكل لها ذكري مميزة لن تنساها.

وعن مشاركتها فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦ ، قالت اروي جودة انها لن تشارك فى هذا الموسم الرمضاني بسبب انشغالها فى تفاصيل حفل الزفاف ، وانها تنتظر عرض مسلسل للعدالة وجه آخر.

حفل زفاف اروي جودة

كانت احتفلت الفنانة أروى جودة بزفافها في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط أجواء مبهجة وحضور واسع لنجوم الفن والإعلام وأفراد أسرتها وأصدقائها المقربين.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير الذين حرصوا على مشاركة أروى فرحتها، حيث جاءت الإطلالة الأولى للعروس بفستان أبيض أنيق تميز بالبساطة والرقي، بينما ظهر زوجها ببدلة كلاسيكية أنيقة.