أولياء الأمور يطالبون بعودة البوكليت وزيادة الأسئة المقالية في امتحانات الثانوية العامة
تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين في مشاجرة ملهى ليلي
صلاح بديلا.. تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
سقوط كراكة أثناء أعمال التطهير بترعة الإسماعيلية ونجاة السائق
قبل انهيار النظام.. تسريبات الأسد و لونا الشبل تكشف نظرته للسوريين والجيش
الضرائب تلزم الممولين من مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني بالتسجيل خلال هذه المدة
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يبدأ جولته في الأردن ويشارك في ندوة "الكنيسة بين وحدة الإيمان والتأثير المجتمعي"
الإصابات التنفسية دور برد ولا فيروس جديد.. الصحة تحسم الجدل وتكشف الحقائق كاملة
تشكيل منتخب مصر لمواجهة الإمارات في بطولة كأس العرب
هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب
تزايد التوتر بين طوكيو وبكين.. مناورات صينية بطائرات مقاتلة قرب جزيرة أوكيناوا اليابانية
حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار
دوللي شاهين تكشف عن سر جمالها في ندوة صدي البلد | فيديو

المصور ابراهيم قنديل   -  
أوركيد سامي

كشفت الفنانة دوللي شاهين لأول مرة عن أسرار جمالها خلال ندوة في  موقع صدي البلد، مؤكدة أن الحفاظ على الصحة والجمال يتطلب مزيج من عدة عناصر.

وقالت دوللي إن الفيتامينات تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على بشرتها ونضارتها، وأنها تحرص على ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على رشاقتها ولياقتها البدنية.


وأضافت أنها تتبع نظام غذائي صحي ومتوازن، وتحرص على الابتعاد عن الضغط النفسي والتوتر  قدر الإمكان، معتبرة أن الراحة النفسية جزء لا يتجزأ من الجمال الطبيعي.

وأعربت دوللي شاهين عن سعادتها بالمشاركة في الندوة ومشاركة تجربتها مع جمهورها، مؤكدة أن الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية هو سر إشراقتها الدائمة.

وطرحت أغنية «ترند» التي وصفتها بالأغنية المختلفة عن أعمالها الغنائية السابقةولأول مرة تغني باللهجة الإسبانية، مؤكدةً أنها واحدة من أجمل الأغنيات التي قدمتها والفيديو كليب تم تنفيذه بتقنية الـ Ai فكرة دوللي شاهين وهي فكرة ابتكرتها دوللي شاهين لتمنح العمل لمسة عصرية مختلفة.


أغنية «ترند» من كلمات الشاعر أحمد سليم،واللهجة الإسبانية كلمات دوللي شاهين، وألحان محمد حزين، وتوزيع ركان،فيما تولي عصام ميلاد نصرالله مهام المستشار الإعلامي.

https://youtube.com/shorts/tqKrJ-fOXLk?si=nazvGTHA-Sio2o8F

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

تحذير لمرضى الكلى .. ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة؟

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

أفضل طرق تحضير كيك مادلين الفرنسي بالمقادير المضبوطة

فوائد مذهلة لشرب الكركديه للرجال.. أسرار صحية غير متوقعة

