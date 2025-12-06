دوللي شاهين تكشف عن سر جمالها في ندوة صدي البلد | فيديو

كشفت الفنانة دوللي شاهين لأول مرة عن أسرار جمالها خلال ندوة في موقع صدي البلد، مؤكدة أن الحفاظ على الصحة والجمال يتطلب مزيج من عدة عناصر.

وقالت دوللي إن الفيتامينات تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على بشرتها ونضارتها، وأنها تحرص على ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على رشاقتها ولياقتها البدنية.



وأضافت أنها تتبع نظام غذائي صحي ومتوازن، وتحرص على الابتعاد عن الضغط النفسي والتوتر قدر الإمكان، معتبرة أن الراحة النفسية جزء لا يتجزأ من الجمال الطبيعي.

وأعربت دوللي شاهين عن سعادتها بالمشاركة في الندوة ومشاركة تجربتها مع جمهورها، مؤكدة أن الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية هو سر إشراقتها الدائمة.

وطرحت أغنية «ترند» التي وصفتها بالأغنية المختلفة عن أعمالها الغنائية السابقةولأول مرة تغني باللهجة الإسبانية، مؤكدةً أنها واحدة من أجمل الأغنيات التي قدمتها والفيديو كليب تم تنفيذه بتقنية الـ Ai فكرة دوللي شاهين وهي فكرة ابتكرتها دوللي شاهين لتمنح العمل لمسة عصرية مختلفة.



أغنية «ترند» من كلمات الشاعر أحمد سليم،واللهجة الإسبانية كلمات دوللي شاهين، وألحان محمد حزين، وتوزيع ركان،فيما تولي عصام ميلاد نصرالله مهام المستشار الإعلامي.

https://youtube.com/shorts/tqKrJ-fOXLk?si=nazvGTHA-Sio2o8F