وصول منتخب مصر إلى استاد لوسيل لمواجهة الإمارات في كأس العرب
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 6-12-2025
بعد إلغاء الورقية.. خطوات استخراج شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية
هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟.. أمين الفتوى يجيب
خالد طلعت يهاجم حلمي طولان بسبب تشكيل منتخب مصر.. تفاصيل
نتنياهو يعقد مؤتمرا صحفيا غدا إلى جانب المستشار الألماني
أولياء الأمور يطالبون بعودة البوكليت وزيادة الأسئة المقالية في امتحانات الثانوية العامة
تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين في مشاجرة ملهى ليلي
صلاح بديلا.. تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
سقوط كراكة أثناء أعمال التطهير بترعة الإسماعيلية ونجاة السائق
قبل انهيار النظام.. تسريبات الأسد و لونا الشبل تكشف نظرته للسوريين والجيش
الضرائب تلزم الممولين من مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني بالتسجيل خلال هذه المدة
رياضة

خالد طلعت يهاجم حلمي طولان بسبب تشكيل منتخب مصر.. تفاصيل

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

علق خالد طلعت علي تشكيل منتخب مصر أمام الامارات في بطولة كأس العرب.

تعليق خالد طلعت علي تشكيل المنتخب 

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تغيير وحيد في تشكيل منتخب مصر أمام الامارات في كأس العرب بمشاركة مروان حمدي أساسيا بدلا من محمد شريف

حلمي طولان يبدأ بنفس ثلاثي خط الوسط المدافع النني والسولية وغنام رغم الانتقادات التي تلقاها بسبب هذا الأمر في المباراة الأولى أمام الكويت !!".

تشكيل المتتخب

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، تشكيل المنتخب لمواجهة الإمارات، في ثاني جولات دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة، والمقرر إقامتها على استاد لوسيل في قطر.

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع:

أكرم توفيق - رجب نبيل - ياسين مرعي - يحيي زكريا

خط الوسط:

محمد النني - غنام محمد - عمرو السولية

خط الهجوم:
مصطفى سعد ميسي - إسلام عيسي - مروان حمدي

البدلاء:

محمد عواد - على لطفي - كريم العراقي - أحمد هاني - محمود الونش - هادي رياض - محمد مجدي أفشة - ميدو جابر - محمد مسعد - حسام حسن - محمد شريف

مواجهة مصر والإمارات

يخوض منتخب مصر المشارك في كأس العرب ثاني مبارياته في النسخة الحادية عشرة للبطولة عندما يواجه منتخب الإمارات على ملعب لوسيل في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة، ويُدير اللقاء الحكم السويدي جلين نيبرج.

ويدخل منتخب مصر لقاء اليوم وفي رصيده نقطة واحدة يحتل بها المركز الثاني في جدول الترتيب مناصفة مع منتخب الكويت بعد أن تعادلا (1 – 1) في الجولة الأولى مساء الثلاثاء الماضي.

فيما يحتل منتخب الإمارات المصنف العاشر آسيوياً و67 عالمياً المركز الرابع دون رصيد؛ بعد أن خسر أمام منتخب الأردن (1 – 2) مساء الأربعاء في ختام منافسات الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة، متأثراً بالنقص العددي؛ بعد طرد لاعبه خالد إبراهيم في الدقيقة الثامنة عشرة.

عناصر المدرب المخضرم حلمي طولان اختتموا تحضيراتهم للقاء الليلة؛ بإجراء التدريب الرئيسي مساء أمس، وباتوا في كامل الجاهزية للمواجهة التي تمثل لهم منعرجا مهما في طريق المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

حيث يضاعف الفوز من حظوظهم في تحقيق أولى أهدافهم في البطولة كخطوة في طريق ذهابهم لأبعد مدى بعد أن بلغوا المربع الذهبي في الظهور السابق في قطر أيضاً تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي يقود المنتخب العماني في هذه النسخة.

على الجانب الآخر يُدرك الروماني كوزمين أولاريو أنه ولاعبوه مطالبون بالفوز في هذا اللقاء؛ لإنعاش آمالهم في بلوغ ربع النهائي ومصالحة الجماهير المحلية التي لا زالت تعيش تحت وقع صدمة الخروج من تصفيات كأس العالم 2026 بعد الخسارة أمام منتخب العراق في البصرة (1 – 2) في الملحق الآسيوي رغم تقدمه في النتيجة بهدف كايو لوكاس.

منتخب مصر تشكيل منتخب مصر حلمي طولان الاهلي الزمالك

المزيد

