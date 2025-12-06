قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

غرفة ملابس منتخب مصر باستاد لوسيل على أتم الجاهزية قبل مواجهة الإمارات في كأس العرب

إسلام مقلد

حصل صدى البلد على صور من غرفة ملابس منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب بقطر 2026، باستاد لوسيل قبل مواجهة منتخب الإمارات في ثاني جولات دور المجموعات للبطولة.

وتظهر الصور جاهزية كل شيء لاستقبال اللقاء المرتقب بين المنتخبين.

مواجهة مصر والإمارات

يستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة نظيره الإمارات اليوم السبت في تمام الساعه الثامنة والنصف مساء،  في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العرب

يواجه منتخب مصر نظيره الإمارات اليوم السبت في الثامنة والنصف مساء،  في الجولة الثانية من دور المجموعات من كاس العرب  التي تنظمها قطر حتي 18 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ومصر اليوم السبت في كأس العرب 2025

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports، وقنوات الكأس القطرية، بالإضافة إلى القنوات الخليجية المفتوحة (الكويت الرياضية، دبي الرياضية).

وتقوم قناة MBC مصر 2 ببث مباريات منتخب مصر في كأس العرب.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة وحيدة بينما يحتل منتخب الإمارات  المركز الرابع دون أي نقاط.

منتخب مصر بطولة كأس العرب كأس العرب

