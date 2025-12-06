غرفة ملابس منتخب مصر باستاد لوسيل على أتم الجاهزية قبل مواجهة الإمارات في كأس العرب

حصل صدى البلد على صور من غرفة ملابس منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب بقطر 2026، باستاد لوسيل قبل مواجهة منتخب الإمارات في ثاني جولات دور المجموعات للبطولة.

وتظهر الصور جاهزية كل شيء لاستقبال اللقاء المرتقب بين المنتخبين.

مواجهة مصر والإمارات

يواجه منتخب مصر نظيره الإمارات اليوم السبت في الثامنة والنصف مساء، في الجولة الثانية من دور المجموعات من كاس العرب التي تنظمها قطر حتي 18 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ومصر اليوم السبت في كأس العرب 2025

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports، وقنوات الكأس القطرية، بالإضافة إلى القنوات الخليجية المفتوحة (الكويت الرياضية، دبي الرياضية).

وتقوم قناة MBC مصر 2 ببث مباريات منتخب مصر في كأس العرب.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة وحيدة بينما يحتل منتخب الإمارات المركز الرابع دون أي نقاط.