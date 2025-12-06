قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز للمرأة أن تصلى فى المكتب أمام الرجال؟..الإفتاء تجيب
عمرو دياب يتألق في الدوحة بحفل استثنائي وحضور جماهيري غفير
فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والنرويجي تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية
بسبب الأزمة المالية.. محمود بنتايج يفسخ عقده مع الزمالك رسميًا
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان تلك المناطق
حشيش وشابو بـ80 مليون جنيه.. الداخلية تداهم وكرا لتجار المخدرات ببنى سويف
بدء محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين بسبب مشاجرة ملهى ليلي المعادي
ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay
الخطيب لبعثة صندوق النقد: مصر جادة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار
لتعظيم العائد.. الزراعة توزع 400 فراطة ذرة مُعاد تأهيلها لصغار المزارعين
الكاشف يوجه سؤالا صعبا بعد وقوع منتخب مصر بمجموعة بلجيكا فى المونديال

يسري غازي

علق أيمن الكاشف المعلق الرياضي على قرعة كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك بعد وقوع منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن فى المجموعة السابعة.قال المعلق الرياضي أيمن الكاشف عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: قرعه كأس العالم 2026 المجموعة الـ 7 :مصر - بلجيكا - ايران - نيوزيلندا ..الكل سعيد بالقرعة والكل يؤمن بحظوظه ويري أنه سيمر إلي الدور التالي.

أضاف الكاشف: والسؤال الأهم .. من سيعمل ويستعد ويقاتل ليحول الحلم الي حقيقة .. ومن سيتحدث ويري أنه سيفوز بسهولة ؟ !!

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026 التي أقيمت في مركز جون كيندي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلاندا 

حضر القرعة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب.

وجاء منتخب مصر في المجموعة السابعة بجوار منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

مواعيد مباريات مصر فى مونديال 2026 

الجولة الأولى: مصر - بلجيكا ( 15يونيو 2026)

الجولة الثانية: مصر - نيوزيلندا (21 يونيو 2026)

الجولة الثالثة: مصر - إيران (26 يونيو 2026)
 

تاريخ المواجهات
5 مباريات جمعت منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب بلجيكا عبر التاريخ شهدت هيمنة الفراعنة على منافسه فى مونديال 2026 حيث ضمت 4 انتصارات مصرية وهزيمة واحدة فقط.

وجاء تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا على النحو التالي:في عام 1920 حقق منتخب مصر فوزا على نظيره منتخب بلجيكا بنتيجة 4-2

في عام 1999 فوز منتخب مصر علي نظيره منتخب بلجيكا بنتيجة 1-0 خلال استعدادات الفراعنة الكبار للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس القارات

في عام 2005 اكتساح منتخب مصر لنظيره منتخب بلجيكا في القاهرة بنتيجة 4-0 بقيادة حسن شحاتة

منتخب مصر الوطني تلقي الهزيمة أمام نظيره منتخب بليجكا ودياً عام 2018 بنتيجة 3-0.

في عام 2022 فوز جديد لمنتخب مصر الوطني في الكويت على نظيره منتخب بلجيكا بنتيجة 2-1.

منتخب مصر قرعة المونديال أيمن الكاشف حسام حسن منتخب بلجيكا

