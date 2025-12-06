قبل مواجهة الإمارات اليوم.. ماذا يريد منتخب مصر؟

كشف الناقد الرياضي محمد عصام ملامح المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الإماراتي في بطولة كأس العرب، مؤكدًا أن اللقاء لن يكون سهلًا، خاصة بعد سعي المنتخب الإماراتي لتعويض خسارته الأخيرة أمام الأردن وإثبات وجوده في البطولة.

وأوضح عصام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن المنتخب المصري يدخل المباراة بهدف واحد هو حصد الثلاث نقاط للحاق بمنتخب الأردن، وجعل المواجهة الأخيرة في دور المجموعات بمثابة تحصيل حاصل دون ضغوط.

وأشار إلى أن المدير الفني للمنتخب، الكابتن حلمي طولان، يعمل على تصحيح أخطاء مباراة الكويت الماضية، التي سيطر فيها الفراعنة على مجريات اللعب لكنهم أهدروا العديد من الفرص المحققة، مشددًا على ضرورة تحسين الفاعلية الهجومية.

وأكد عصام أن أزمة استغلال الفرص ليست مقتصرة على المنتخب فحسب، بل تمتد إلى معظم الأندية المصرية، حيث يؤدي خطا الوسط والدفاع بشكل جيد، بينما يفتقد الخط الأمامي للتركيز أمام المرمى. وأشاد بالمهاجم مروان حمدي باعتباره أحد أبرز المهاجمين القادرين على اللعب داخل منطقة الجزاء، معتبرًا أنه يتفوق في هذا الجانب على محمد شريف الذي لم يكن موفقًا في مواجهة الكويت.