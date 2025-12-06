كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 في دقائق

كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025.. يبحث عنه المواطنون سواء عبر ماكينات السجل المدني الذكية، باعتبارها إحدى أهم الوثائق الرسمية المطلوبة في مختلف المعاملات الحكومية والخاصة، خاصة عند التقديم للكليات والمدارس والوظائف وإنهاء الإجراءات الرسمية.

وتواصل وزارة الداخلية التوسع في نشر ماكينات السجل المدني الذكية التي تتيح استخراج وثائق الميلاد والوفاة والزواج والطلاق في دقائق دون أي تدخل بشري.

وتعمل هذه الماكينات على مدار الساعة في مواقع استراتيجية مثل المولات الكبرى والمطارات، مقابل رسوم ثابتة تبلغ 50 جنيها يتم سدادها نقدا، مع إتاحة استخراج الوثائق للأقارب حتى الدرجة الثانية باستخدام الرقم القومي.

وتتواجد الماكينات الذكية في عدة مواقع منها مول سيتي ستارز ومول مكسيم ومطار القاهرة الدولي ومول سيتي سنتر المعادي بمحافظة القاهرة، إضافة إلى مول العرب بالجيزة ومول طنطا بالغربية.

كما وفرت وزارة الداخلية خدمة استخراج شهادة الميلاد إلكترونيا عبر موقعها الرسمي لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وتشمل خطوات الحصول على الشهادة تسجيل حساب جديد أو الدخول إلى الحساب القائم، ثم اختيار خدمة الإنترنت للمواطنين وتحديد شهادة الميلاد وإدخال البيانات المطلوبة ومنها الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان، يلي ذلك اختيار وسيلة السداد سواء إلكترونيا أو عند الاستلام عبر مندوب التوصيل.

وحددت الوزارة الرسوم المقررة لاستخراج شهادة الميلاد بقيمة 50 جنيها للمرة الأولى و25 جنيها لإصدارها مرة ثانية أو أكثر، بينما تبلغ رسوم استخراجها عبر الماكينات الذكية 50 جنيها.

ويتيح القانون استخراج الشهادة لعدد من الأقارب، منهم الشخص نفسه والوالدان والأشقاء والزوجة والأبناء والعم والجد والخال، على أن تصدر الشهادة مباشرة بعد استيفاء البيانات المطلوبة.

وتوفر وزارة الداخلية خيارات متعددة لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة سواء من خلال الماكينات الذكية المنتشرة في عدد من المحافظات، وبما يقلل الازدحام داخل مكاتب السجل المدني ويوفر الوقت والجهد للمواطنين، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي للخدمات الحكومية.