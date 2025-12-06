قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصور الأولى لـ تصادم 4 سيارات ومصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بطريق مطروح
الرئيس السيسي يشدد على تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني
حادث مروع بالطريق الساحلى بمطروح.. مصرع 3 أشخاص في تصادم 4 سيارات
الزمالك يصرف جزءاً من مستحقات بيزيرا حتى لايتم فسخ التعاقد
مجموعة مصر.. أبو طه يتقدم لـ منتخب الأردن أمام الكويت في كأس العرب
أسرة الشيخ الشحات أنور تُهدي وزير الأوقاف تذكارًا يحمل صورة الرئيس السيسي .. صور
الذهب يصعد وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وخفض الفائدة الهندي
الرئيس السيسي يوجه بزيادة المدارس اليابانية إلى 500 وتشديد عقوبات الغش
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف المباني في غزة رغم الهدنة
كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 في دقائق
بطولات إفريقيا.. إجراء جديد فى الأهلي بـ الميركاتو الشتوي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة
أخبار البلد

كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 في دقائق

محمد غالي

كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025.. يبحث عنه المواطنون  سواء عبر ماكينات السجل المدني الذكية، باعتبارها إحدى أهم الوثائق الرسمية المطلوبة في مختلف المعاملات الحكومية والخاصة، خاصة عند التقديم للكليات والمدارس والوظائف وإنهاء الإجراءات الرسمية.

شهادة الميلاد

كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025

وتواصل وزارة الداخلية التوسع في نشر ماكينات السجل المدني الذكية التي تتيح استخراج وثائق الميلاد والوفاة والزواج والطلاق في دقائق دون أي تدخل بشري. 

وتعمل هذه الماكينات على مدار الساعة في مواقع استراتيجية مثل المولات الكبرى والمطارات، مقابل رسوم ثابتة تبلغ 50 جنيها يتم سدادها نقدا، مع إتاحة استخراج الوثائق للأقارب حتى الدرجة الثانية باستخدام الرقم القومي.

وتتواجد الماكينات الذكية في عدة مواقع منها مول سيتي ستارز ومول مكسيم ومطار القاهرة الدولي ومول سيتي سنتر المعادي بمحافظة القاهرة، إضافة إلى مول العرب بالجيزة ومول طنطا بالغربية.

كما وفرت وزارة الداخلية خدمة استخراج شهادة الميلاد إلكترونيا عبر موقعها الرسمي لتسهيل الإجراءات على المواطنين. 

استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025

وتشمل خطوات الحصول على الشهادة تسجيل حساب جديد أو الدخول إلى الحساب القائم، ثم اختيار خدمة الإنترنت للمواطنين وتحديد شهادة الميلاد وإدخال البيانات المطلوبة ومنها الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان، يلي ذلك اختيار وسيلة السداد سواء إلكترونيا أو عند الاستلام عبر مندوب التوصيل.

رسوم استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025

وحددت الوزارة الرسوم المقررة لاستخراج شهادة الميلاد بقيمة 50 جنيها للمرة الأولى و25 جنيها لإصدارها مرة ثانية أو أكثر، بينما تبلغ رسوم استخراجها عبر الماكينات الذكية 50 جنيها.

ويتيح القانون استخراج الشهادة لعدد من الأقارب، منهم الشخص نفسه والوالدان والأشقاء والزوجة والأبناء والعم والجد والخال، على أن تصدر الشهادة مباشرة بعد استيفاء البيانات المطلوبة.

وتوفر وزارة الداخلية خيارات متعددة لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة سواء من خلال الماكينات الذكية المنتشرة في عدد من المحافظات، والتي تتواجد في عدة مواقع منها مول سيتي ستارز ومول مكسيم ومطار القاهرة الدولي ومول سيتي سنتر المعادي بمحافظة القاهرة، إضافة إلى مول العرب بالجيزة ومول طنطا بالغربية، وبما يقلل الازدحام داخل مكاتب السجل المدني ويوفر الوقت والجهد للمواطنين، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

زوجه اسماعيل الليثي

زوجة اسماعيل الليثي تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الجمهور

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

10 أذكار بعد الصلاة

10 أذكار بعد الصلاة المفروضة تمنحك خير الدنيا والآخرة.. لا تغفل عنها

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

المتهمين

ضبط 61 ألف عبوة سجائر مهربة في مطروح

العثور على جثة متفحمة

العثور على جثه مسن متفحمة داخل مسكنه بإحدى قرى الدقهلية

بالصور

بدون حرمان.. نصائح فعالة ومجربة لخسارة الوزن في الشتاء

حيل فعّالة لخسارة الوزن في الشتاء بدون حرمان
حيل فعّالة لخسارة الوزن في الشتاء بدون حرمان
حيل فعّالة لخسارة الوزن في الشتاء بدون حرمان

بتكلفة17مليون جنيه..محافظ الشرقية يتابع تنفيذ إنشاء مجمع مواقف منيا القمح

انشاء موقف
انشاء موقف
انشاء موقف

استخراج بطارية ابتلعها طفل 5 سنوات بمستشفى أبوكبير بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لتقوية الذاكرة وزيادة الذكاء.. أبرز الأطعمة التي تدعم الدماغ

أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء
أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء
أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

