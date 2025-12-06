خوفًا من تكرار سيناريو بنتايج.. الزمالك يصرف جزءاً من مستحقات بيزيرا

قام مسؤولو نادي الزمالك بصرف دفعة من مستحقات الجناح البرازيلي خوان بيزيرا، في محاولة لتفادي أي خطوات قانونية قد يتخذها اللاعب تتيح له فسخ عقده مع النادي من طرف واحد، وفقًا للوائح التي تمنح اللاعبين هذا الحق في حال تأخر المستحقات.

وأوضح مصدر داخل النادي أن إدارة الزمالك لجأت إلى هذه الخطوة خوفًا من أن يوجه بيزيرا إنذارًا رسميًا للنادي تمهيدًا لفسخ التعاقد، على غرار ما فعله الثنائي المغربي محمود بنتايج وصلاح مصدق في وقت سابق.

وفي سياق متصل، حسم المغربي محمود بنتايج قراره بفسخ عقده مع الزمالك من جانب واحد، بعد استمرار أزمة مستحقاته المالية المتأخرة.

وأكد مصدر أن اللاعب أرسل إخطارًا رسميًا لإدارة النادي يبلغهم فيه بقراره النهائي بالرحيل، استنادًا إلى اللوائح التي تتيح للاعبين فسخ التعاقد عند تأخر المستحقات لفترات طويلة.

وتسود حالة من القلق داخل القلعة البيضاء خشية تطور الأزمة وتصعيد الملف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في ظل الضائقة المالية التي يمر بها النادي خلال الفترة الأخيرة.