حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

أصدرت شركة فولكس فاجن تحذيرًا عاجلاً لمالكي سيارتها الكروس أوفر الكهربائية ID.4، عقب الإبلاغ عن 5 حوادث حريق منفصلة تتعلق ببطارية السيارة.

وتتفاقم أزمة السلامة في طراز ID.4 بإصدار استدعاء منفصل بسبب مشكلة فنية قد تؤدي إلى انفصال العجلات عن المركبة.

خطر الحريق: أوامر بالتوقف عن الشحن السريع وركن السيارة في الخارج

تطلب فولكس فاجن من مالكي ID.4 في كندا اتخاذ إجراءات احترازية فورية بعد سلسلة من حرائق البطارية المبلغ عنها.

وقد نصحت الشركة المالكين بالتوقف الفوري عن استخدام الشواحن السريعة بالتيار المستمر (DC Fast Charging). كما طلبن من بعض المالكين ركن سياراتهم في الخارج بعد الانتهاء من الشحن البطيء، وذلك لتقليل خطر انتشار الحريق في حال اشتعال البطارية، مع العلم أن استدعاء السيارة يجري لمعالجة المشكلة الكهربائية التي قد تزيد من هذا الخطر.

بالإضافة إلى مخاطر الحريق، أصدرت فولكس فاجن استدعاءً آخر يتعلق بمشكلة ميكانيكية خطيرة تؤثر على سلامة القيادة.

يتعلق الاستدعاء بوجود براغي عجلات غير صحيحة (Incorrect Wheel Bolts) تم تركيبها في المركبة.

يمكن أن تؤدي هذه البراغي غير المطابقة للمواصفات إلى ارتخاء العجلات، مما قد يتسبب في انفصال العجلة عن السيارة أثناء القيادة، وهو ما يرفع بشكل كبير من خطر وقوع حوادث.

إجراءات الشركة لضمان السلامة

تؤكد فولكس فاجن أنها تعمل على معالجة الخللين بشكل عاجل.

سيتم تزويد المالكين المتأثرين بالتعليمات اللازمة للتوقف عن استخدام ميزات معينة أو لتعديل سلوك ركن وشحن السيارة، ريثما يتم إحضار المركبات إلى الوكلاء لإجراء الفحوصات والإصلاحات الضرورية مجانًا.