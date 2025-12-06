وزير الزراعة يشهد حفل تخرج الدفعة الـ 12 لأكاديمية السويدي للتعليم الفني

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حفل التخرج السنوي لأكاديمية السويدي للتعليم الفني، حيث احتفلت الأكاديمية بتخريج الدفعة الثانية عشرة لعام 2025، والتي تضم خريجين في مختلف مجالات التخصصات من الصناعة والتكنولوجيا والكهرباء وغيرها، مع تسليط الضوء على الأداء الاستثنائي للخريجين المتفوقين الذين حققوا إنجازات أكاديمية وعملية متميزة.

وحضر الحفل عدد من الخبراء والمستثمرين والقيادات التنفيذية وكبار المسئولين، وممثلو عدد من الوزارات والرؤساء التنفيذيين لبعض البنوك الوطنية، الذين يمثلون الشركاء الأكاديميين والفنيين.

وفي كلمته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الدور المحوري للأكاديمية في سد الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص عمل للخريجين، مما يعكس الجودة العالية للتدريب والتعليم الفني المقدم.

وتابع أن الأكاديمية تعمل على توفير التعليم الفني وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، بهدف إعداد الطلاب لمستقبل مهني ناجح وتعزيز قطاع الصناعة الوطني، بما يتماشى مع التوجيهات والرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية.

وأعرب "فاروق" عن فخره واعتزازه بالخريجين وبما قدمته أكاديمية السويدي، مشدداً على أهمية التعليم الفني بتخصصاته المختلفة كركيزة أساسية لنهضة الدولة المصرية، مشيراً إلى أن أكاديمية السويدي تمثل منصة هامة في جميع التخصصات صناعة وتكنولوجيا واتصالات وغيرها.

ووجه وزير الزراعة رسالة دعم وتحفيز للشباب، مؤكداً أنهم يمثلون عماد المجتمع المصري، وهم القادرون على تغيير المستقبل، وأكد أن المدارس الفنية المتخصصة استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في التعليم الفني بمصر، خاصة مع قدرة الشباب على التحدي، لتكون ابلغ رسالة للعالم بأن مصر لديها العديد من الشباب الفنيين المهرة وتعمل على الاستفادة منهم في جميع المجالات، ذلك بإضافة الى قدرة مصر على تصدير العمالة والفنيين والخبرات.