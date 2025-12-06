الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود

علق مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك على الأزمة المالية التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ 4 لاعبين لعقودهم من طرف واحد بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية خلال الفترة الماضية.

وقال المصدر:الوضع سيء جدًا.. نحاول الإبقاء على جميع اللاعبين ونبذل محاولات مكثفة لإنهاء الأزمة.

محمود بنتايك يفسخ عقده بسبب المستحقات المتأخرة

قرر المغربي محمود بنتايك فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد، بعد عدم حصوله على مستحقاته المالية منذ أشهر.

وأوضح المصدر أن اللاعب أرسل إنذارًا رسميًا للنادي قبل البدء في إجراءات الفسخ، لكنه لم يتلق أي رد من الإدارة.

صلاح مصدق يغادر القاهرة وتحضير الشكوى للفيفا

في الوقت نفسه، غادر المغربي صلاح مصدق القاهرة يوم الجمعة الماضي بعد جمع متعلقاته الشخصية، متجهًا إلى بلاده، ومن المتوقع أن يتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بمستحقاته وفسخ عقده من طرف واحد.

عبد الحميد معالي يتخذ خطوات مماثلة

بدأ المغربي عبد الحميد معالي اتخاذ إجراءات لفسخ عقده مع الزمالك، مستفيدًا من بند عدم صرف المستحقات المالية، على غرار زميله صلاح مصدق.

أحمد الجفالي يتقدم بشكوى رسمية من الخارج

وفقًا لتقارير صحفية تونسية، تقدم أحمد الجفالي، لاعب الزمالك المعار إلى أبها السعودي، بشكوى رسمية إلى الفيفا لفسخ عقده والمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، وذلك بعد عدم حصوله على راتبه منذ انتقاله على سبيل الإعارة في الانتقالات الصيفية الماضية، وفق بنود عقده مع النادي.