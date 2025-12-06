سفك الدمــ.اء لا يتوقف.. جارديان: غزة تعيش مأساة الموت والفقر والبؤس

استعرضت صحيفة جارديان البريطانية في مقال تحليلي مطول ضمن سلسلتها الأسبوعية "The Saturday Read"، الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة،مشيرة إلى أن سفك الدماء لا يتوقف حيث بعيش السكان في أجواء كارثية.



وأوضحت الصحيفة إنه في غزة، حيث كان من المفترض أن يعم السلام بعد دعوات التهدئة، لا يزال سفك الدماء مستمراً، والحياة الطبيعية غائبة تماماً. القتل والفقر والدمار يحولان كل يوم إلى كابوس للمدنيين، الذين يعيشون في خوف دائم من القصف والمواجهات المسلحة، فيما تتزايد معاناتهم بسبب نقص الغذاء والمياه والخدمات الأساسية. ورغم أي وعود للهدنة، تظل غزة ساحة للبؤس والدمار، بلا أي بصيص للعودة إلى حياة طبيعية.



وأشارت إلى أن مصطلح وقف إطلاق النار "يهدد بخلق وهم خطير بأن الحياة تعود إلى طبيعتها" للفلسطينيين المُحاصرين في الـ 42% المتبقية من أراضيهم خلف "الخط الأصفر" الإسرائيلي.



وأضافت أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في 10 أكتوبر الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 360 فلسطينيًا في غزة، ووفقًا لمسؤول في الأمم المتحدة، فإن 70 منهم على الأقل أطفال.



وقال أحد السكان للصحيفة: "بعد إعلان وقف إطلاق النار، شعرت ببعض الأمان، واعتقدت أن لا شيء سيؤذي أطفالي بعد الآن. لكن القدر كان له تدبير آخر، أطفالي قتلوا في وقت كان من المفترض أن يتوقف فيه سفك الدماء".



وتابعت الصحيفة أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية في غزة انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بعامين من الحرب السابقين، حيث كان يُقتل في المتوسط ​​90 فلسطينيًا يوميًا، لكن أعدادًا كبيرة من المدنيين لا تزال تفقد أرواحها.



وفي المتوسط، تقتل الأسلحة الإسرائيلية الآن سبعة أشخاص يوميًا. يُعتبر هذا المعدل من الوفيات العنيفة صراعًا نشطًا في سياقات أخرى عديدة، مما يثير تساؤلات حول مدى دقة وصف "وقف إطلاق النار" للوضع الراهن الجديد.



وقال دانيال ليفي، المفاوض الإسرائيلي السابق ورئيس مشروع الولايات المتحدة/الشرق الأوسط: "إنه أمر يُمكن تسميته بوقف إطلاق النار، إن شئت، وهو أمر مريح جدًا للأمريكيين ولكل من يريد إبعاد هذا الأمر عن شاشات التلفزيون وشوارعهم وجداول أعمالهم البرلمانية والسياسية المُزعجة".



وأضاف: "إنه مُريح جدًا لإسرائيل. لقد زال الضغط، وقد دمروا المكان بأكمله، ولا يزال بإمكانهم القتل كما يحلو لهم".



ومن جانبها، قالت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل لا تزال ترتكب إبادة جماعية في غزة، وأن استخدام مصطلح وقف إطلاق النار "يُخاطر بخلق وهم خطير بأن الحياة في غزة تعود إلى طبيعتها".



وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه لا يزال ينتهج سياسة إطلاق النار بقصد القتل في مواقعه. واعترف بغارة طائرة بدون طيار على الفلسطينيين جمعة وفادي أبو عاصي، واصفًا الصبيين اللذين كانا يجمعان الحطب لإطعام وتدفئة أسرتهما بـ"المشتبه بهما" اللذين هددا الجنود الإسرائيليين.



وأشارت إلى أنه مثل العديد من القتلى في ظل وقف إطلاق النار، استُهدف الشقيقان الصغيران لاقترابهما من "الخط الأصفر" الذي انسحب إليه الجيش بموجب الهدنة.



ويُقسم هذا الخط غزة الآن، مانحا إسرائيل نصيب الأسد. وفي خريطة وقف إطلاق النار الأصلية، كانت إسرائيل ستواصل احتلال 53% من قطاع غزة، لكن الجيش الإسرائيلي وسع هذه المساحة من جانب واحد إلى 58% عندما وضع علامات لتحديد أراضيه.



ويعد هذا التقسيم هو الواقع الجديد في غزة، حيث يستعد الجيش الأمريكي لتقسيم غير محدد المدة إلى ما يسميه "منطقة خضراء" تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية والدولية، حيث ستبدأ إعادة الإعمار، و"منطقة حمراء" تُترك أنقاضًا.



ووفقًا لتحليل جغرافي أجرته شركة "فورنسيك أركيتكتشر"، فإن الجزء الأكبر من الأراضي الزراعية الخصبة في غزة يقع في أيدي الإسرائيليين، بينما ينحصر معظم السكان في الكثبان الرملية الساحلية القاحلة، المعروفة باسم "المنطقة الحمراء".



وكانت مقترحات وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تجسدت إلى حد كبير في قرار لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، قد تصورت خطوات إضافية بعد المرحلة الأولى من تبادل الأسرى والانسحاب إلى "الخط الأصفر".



ومن المفترض أن تواصل القوات الإسرائيلية الانسحاب، لتحل محلها قوة دولية لتثبيت الاستقرار (ISF) تشرف عليها "هيئة سلام" يرأسها ترامب، مع قادة عالميين آخرين من اختياره، ولجنة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة شؤون الحكم اليومية.



ومع ذلك، تُركت هذه المراحل، الأصعب اتفاقًا من وقف القتال الأولي، غامضة عمدًا، وظلت ضبابية تمامًا بعد شهرين.



وأصرت إسرائيل على استحالة إحراز تقدم من المرحلة الأولى حتى تتم إعادة جميع جثث الرهائن الذين قُتلوا خلال الحرب ونزع سلاح حماس.



وعثرت حماس على جميع الجثث وأعادتها باستثناء جثة واحدة، وقالت إنها مستعدة لمناقشة تسليم الأسلحة الهجومية، مثل قاذفات الصواريخ والقذائف، ولكن ليس لإسرائيل أو أي كيان تدعمه.



ويبني الجيش مواقع استيطانية خرسانية على طول "الخط الأصفر"، مُنشئًا مناطق إطلاق نار جديدة حولها. على الجانب الذي تحتله إسرائيل من الخط، واصل الجيش تدمير الأحياء الفلسطينية التي دمرتها الحرب، على الرغم من التزام خطة ترامب بإعادة الإعمار.



وما الذي سيحل محلها، إن وُجد، غير واضح. أشارت إسرائيل إلى أنها ستسمح بالبناء فقط في "المنطقة الخضراء" التي تحتلها، وتتصور الخطط التي وضعتها الحكومة والجيش الأمريكيان مخيمات مسيجة متفرقة، بدلاً من إعادة بناء التجمعات الفلسطينية.



وتُعرف هذه المجتمعات بـ"المجتمعات الآمنة البديلة"، وهي أشبه بمخيمات لاجئين، يعيش فيها الفلسطينيون في وحدات جاهزة أو حاويات شحن مُعاد استخدامها، مع مراحيض وحمامات مشتركة.



وسيتم فحص سكانها لاستبعاد أي فلسطيني تقاضى رواتب من حماس، حتى في وظيفة مدنية، أو كان لديه قريب، بما في ذلك أبناء العمومة والعمات والأعمام، ممن كانوا يتقاضون رواتب من حماس.



وليس من الواضح ما إذا كان سيُسمح لمن انتقلوا إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بالعودة إلى المنطقة الغربية من غزة أم لا.



ورفضت العديد من المنظمات الإنسانية والدول الأوروبية المشاركة في التخطيط لمراكز الخدمات الإنسانية، بحجة أن المشروع قد يُخالف القانون الدولي. وتخشى هذه المنظمات من استخدام هذه المراكز كأداة للتهجير القسري، واستغلال احتياجات المدنيين لتحقيق أهداف عسكرية.



وقال أمجد عراقي، كبير المحللين في شؤون إسرائيل وفلسطين في مجموعة الأزمات الدولية، بأن الولايات المتحدة تتجاهل أيضًا قضايا أساسية مثل ملكية الأراضي.



وأضاف: "يأتي المسؤولون الأمريكيون بنهجٍ مبدئي، يُفترض فيه إعادة بناء كل شيء من الصفر كما لو لم يكن هناك شيء من قبل، لا منازل ولا مجتمعات ولا تسجيلات أراضي في هذه المناطق. وهذا يُخالف كل القوانين الدولية المرعية".



وحتى لو مضت الولايات المتحدة قدمًا في مشروع مركز خدمات إنسانية تجريبي مُخطط له في رفح، فلن يُسهم المشروع تقريبًا في تخفيف الأزمة الإنسانية الحالية في غزة.



ويجب إزالة أكوام من الأنقاض المليئة بالقنابل غير المنفجرة قبل بدء البناء، وحتى أكثر الجداول الزمنية تفاؤلا تسمح بستة أشهر من العمل قبل انتقال أول دفعة من الفلسطينيين، وفقًا لمصادر مطلعة على الخطط.



وعند اكتماله، سيستوعب 25 ألف شخص فقط، أي ما يقارب 1% من سكان غزة لكن اتفاق وقف إطلاق النار الحالي يترك 2.2 مليون فلسطيني متبقين في غزة محصورين في 42% فقط من أراضيهم السابقة، ويعيشون في ظروف مأساوية.



وتشير أحدث بيانات الأقمار الصناعية إلى أن 81% من المساكن قد دُمرت أو تضررت بشدة جراء القصف الإسرائيلي. ويعيش معظمهم في خيام، معرضين لخطر الشتاء القادم.



وأغرقت أمطار غزيرة في نوفمبر مخيمات غزة، وجرفت مئات، إن لم يكن آلاف، المساكن. وفي أحدث فيضان، في 25 نوفمبر، انهارت خيام في دير البلح تحت ضغط المياه المتدفقة من جميع الجهات. وحاول بعض الناس حفر قنوات لتحويل المياه بعيدًا، بينما ظل معظمهم متجمعين في خيامهم. وجاء جزء كبير من مياه الفيضانات من حفر الصرف الصحي الفائضة القريبة.



وقال جوناثان كريكس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في فلسطين: "نشعر بقلق بالغ إزاء الأمراض المنقولة بالمياه، نظرًا للوضع الصحي المتردي ونقص خدمات الصرف الصحي. كما نشعر بالقلق من احتمال ظهور أمراض مثل الكوليرا إذا لم يتحسن الوضع في أسرع وقت ممكن". وأضاف: "شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإسهال المائي الحاد خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مما أثر على الأطفال فوق سن الخامسة".



وفي الوقت نفسه، ازدادت الشحنات غير التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الإمدادات التجارية والشحنات من الدول العربية، بوتيرة أسرع. وفقًا لأرقام برنامج الغذاء العالمي، تضاعفت الشحنات التجارية أربع مرات تقريبًا، من 37 شاحنة يوميًا في سبتمبر إلى 144 شاحنة يوميًا في الأسبوع الأول من نوفمبر.



ومع ذلك، لا يزال إجمالي تدفق البضائع أقل من متوسط ​​ما قبل الحرب البالغ 600 شاحنة يوميًا، في حين ازدادت احتياجات السكان بشكل كبير، حيث حرمت الحرب جميع الفلسطينيين تقريبا من المأوى وسبل عيشهم والمدارس والمستشفيات.



وقال سام روز، القائم بأعمال مدير الأونروا في غزة، وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي تخدم الفلسطينيين في المنطقة: "لا نشهد زيادات كبيرة في حجم البضائع الواردة".



وتُعد الأونروا أكبر وكالة إغاثة في غزة بلا منازع، لكن إسرائيل حظرتها، مدعيةً أن بعض موظفيها البالغ عددهم 13 ألفًا في القطاع شاركوا في هجوم أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الحرب.



ولفتت الصحيفة إلى قصة أحد سكان غزة يدعى فائق السخاني الذي لم يجد مكانًا يأخذ عائلته المكونة من تسعة أفراد سوى هيكل منزلهم المدمر في حي التفاح بمدينة غزة، على بُعد حوالي 500 متر من "الخط الأصفر".



وقال السخاني :" الوضع متوتر للغاية، نسمع يوميًا أصوات دبابات تتحرك، وقذائف تطلق، وطلقات نارية في كل الاتجاهات. بالأمس فقط، استُهدفت مجموعة من أقاربي في المنطقة بشكل مباشر، قُتل ثلاثة منهم، وأصيب آخرون بجروح بالغة".



وأضاف سخاني: "نشعر وكأن الحرب لا تزال مستمرة، ولم يعلن عن وقف إطلاق نار. الوضع لا يُطاق، لا توجد أي علامة على الحياة الطبيعية".