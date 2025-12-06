النرويج تدعو لتشكيل قوة دولية لحفظ السلام في غزة خلال ديسمبر

دعت النرويج إلى ضرورة الإسراع في تشكيل قوة دولية لإرساء الاستقرار وحفظ السلام في قطاع غزة، وذلك خلال مباحثات أجريت على هامش منتدى الدوحة المنعقد في العاصمة القطرية اليوم السبت.

وأكد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي أن بلاده ترى أهمية البدء في تشكيل قوة دولية خلال شهر ديسمبر الجاري، مشددًا على أن مهمتها الأساسية ستكون حماية المدنيين ودعم جهود التهدئة وإحلال السلام.

وخلال اجتماع ثنائي جمعه بوزير الخارجية المصري والهجرة والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، شدد الوزيران على أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار.

كما تطرقا إلى آخر المستجدات في قطاع غزة ومساعي احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن اعتراف بلاده المبكر بدولة فلسطين منح مدريد "نفوذًا أساسيًا" في جهود الوساطة الدولية، مؤكدًا أن السلام لا يمكن أن يُبنى على بقاء شعبٍ كامل في وضع لجوء دائم.

وجاءت تصريحات ألباريس خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى بمنتدى الدوحة بعنوان "الوساطة في زمن الانقسام"، والتي شارك فيها أيضًا رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.